Trabalhadora de lanchonete se revolta e revela pedido irritante comum que deixa toda a ‘equipe zangada’

Se você já trabalhou no varejo, sabe que lidar com clientes às vezes pode ser bastante desafiador.

Recentemente, vimos cada vez mais trabalhadores do varejo se abrirem sobre as coisas difíceis com as quais precisam lidar durante a jornada.

E parece que, principalmente para quem trabalha em uma rede de fast-food, os clientes costumam ter pedidos muito irritantes, como detalhado pelo site The Sun.

A jovem Molly, de uma rede famosa, que compartilha no TikTok com o nome de usuário @mollycxoxo, recentemente revelou como é realmente trabalhar para a empresa.

Molly revelou as coisas irritantes que os clientes sempre dizem e fazem.

Molly postou um vídeo no app com a legenda ‘tão irritante’, revelando as três principais coisas.

Então, se você não quer irritar os trabalhadores, é melhor fazer anotações. O primeiro pedido que muitos clientes fazem é: “Posso comer um cheeseburguer sem queijo?”.

Se você é alguém que quer seu cheeseburguer (hambúrguer com queijo) sem queijo, muitos funcionários dizem que você deve simplesmente pedir um hambúrguer.

A segunda coisa chata que muitos clientes sempre pedem, segundo Molly, é: “Posso tomar um café normal, por favor?”, em vez de especificar que tipo de café eles gostariam.

A terceira e última coisa que os clientes fazem que realmente deixa os funcionários loucos é como eles param no drive-thru.

De acordo com Molly, clientes irritantes irão: “Estacionar longe de distância da janela”. Com isso, sendo necessário aumentar o tom de voz.

O vídeo já conta com mais de 1 milhão de reproduções. Com isso, muitos outros funcionários da rede se identificaram com Molly.

Uma comentou: “Posso comer maionese de frango sem maionese”.

Enquanto outra pessoa observou: “Muito identificável”.

Com informações do site The Sun