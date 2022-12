Mulher processa marca de macarrão instantâneo por ele demorar mais de 3 minutos para ficar pronto

Você costuma confiar 100% nas embalagens dos produtos que você adquire? Foi dessa forma que uma mulher dos Estados Unidos acabou processando uma empresa de macarrão com queijo.

De acordo com a cliente, o macarrão com queijo vendido pela multinacional leva mais minutos par ficar pronto do que foi informado na caixa, por esse motivo ela acusou a organização de ‘engano’ e ‘fraude’.

A embalagem do produto diz que ele fica pronto em três minutos e meio, mas ela garante que o tempo de espera é maior. Por isso, ela entrou com uma ação contra a empresa de e cinco milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais com a cotação de 2 de dezembro às 15h de Brasília.

O processo

Amanda Ramírez escolheu um escritório de advocacia especializado em processar grandes empresas para a batalha judicial contra a Kraft Heinz Company. De acordo com o documento apresentado, a empresa “engana os consumidores ao esperar que o produto esteja pronto para consumo num período de tempo inferior ao que realmente demora a prepará-lo”.

LEIA TAMBÉM: Fobia de Natal? Homem afirma ter ‘pavor’ de enfeites natalinos

A embalagem de macarrão com queijo da companhia é vendida nos Estados Unidos com o nome de “Velveeta” e traz cinco instruções: retirar a tampa, adicionar água, aquecer no micro-ondas, adicionar o molho de queijo em pó ao macarrão cozido e deixar o molho descansar para engrossar”.

A reclamação da mulher é sobre a embalagem não especificar que os três minutos e meio são apenas para cozinhar, e não para o restante das etapas a seguir. “O rótulo não indica que o produto leva ‘3 minutos e meio para cozinhar no micro-ondas’, o que seria verdade”, explica Amanda.

Resposta da empresa

Em resposta ao processo, a empresa diz: “Estamos cientes deste processo frívolo e nos defenderemos vigorosamente contra as alegações do processo.”