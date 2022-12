Mulher obriga filha a cozinhar em seu lugar e recebe críticas na internet

Por meio do usuário u/18hsi8w no Reddit, uma mulher de 35 anos de idade usou a plataforma para compartilhar um desabafo com os internautas. De acordo com ela, sua filha, de 16 anos, tem sido colocada para cozinhar em seu lugar nos últimos tempos.

“Minha filha e eu moramos com meus pais (e antes que alguém me julgue, minha mãe está doente e meu pai precisava de ajuda para cuidar dela. Eu precisava de ajuda para criar minha filha, então decidimos que isso seria o melhor para todos nós)”, iniciou o relato na quarta-feira (23).

“Como meus pais são velhos, fazemos a maior parte das tarefas domésticas. Decidimos que nos revezaríamos na preparação do jantar. Odeio cozinhar. Minha filha é uma cozinheira muito boa, então sempre que ela se mete em problemas (o que acontece pelo menos duas vezes por semana), eu a faço cozinhar em vez de mim como punição”, continuou.

Veja mais:

Decisão do relato

Segundo a autora do relato, isso resultou em não ter que cozinhar nos últimos dois meses e meio, o que para ela tem sido bom. A mulher ainda afirmou não se tratar de uma punição tão ruim, embora o avô da adolescente discorde.

“Ontem à noite foi a minha vez, mas minha filha estava cozinhando de novo desde que teve problemas na escola. Meu pai a mandou se sentar e me disse que não vai deixá-la cozinhar de novo. Ele me acha uma babaca, mas discordo.

A mulher finalizou o texto revelando o compartilhamento da história ter sido um pedido da filha, para saber o que as pessoas iriam dizer.

Críticas na rede

Aparentemente, os internautas assumiram o lado na adolescente nessa história. Os comentários mais votados na plataforma criticaram a atitude da mãe em relação à filha.

“Duas vezes por semana é muito frequente um adolescente receber punição por mau comportamento. Isso me faz pensar que você está procurando coisas pelas quais punir sua filha para não ter que cozinhar. Isso é um comportamento idiota”, observou um deles.

“Este foi exatamente o meu pensamento, e claramente o vovô também pensa se ele está tentando acabar com isso”, complementou outro.