Viral: adolescente entra no mar com notebook e perde computador para onda

É preciso coragem: um adolescente resolver ter um encontro romântico com a namorada na praia, mas acabou perdendo o próprio notebook para as ondas do mar.

A intenção original de Parker Pannell, vítima da fúria oceânica, era aproveitar o pôr do sol para ficar boiando no mar com uma piscininha inflável e dar um pequeno passeio.

Para isso, ele levou um cobertor, alguns lanches e o próprio notebook - um Macbook, computador portátil da Apple que costuma chamar a atenção pelos preços no Brasil.

Contudo, ele não esperava que as ondas pudessem atrapalhar o date fofo. No fim, os objetos que estavam dentro da piscina não chegaram a afundar no mar, mas ficaram completamente encharcados, incluindo o computador, que não sobreviveu.

Ele e a namorada registraram tudo e acabaram decidindo postar o vídeo mesmo assim nas redes sociais. Confira:

Em outro vídeo, eles mostram o momento do impacto da onda, sem a música utilizada para postar no TikTok. Nele, é possível ouvir a namorada desesperada, alertando Parker sobre o estado do mar.

Here’s the viral video without music 😭 #fail #datenight #gonewrong Posted by Parker Pannell on Tuesday, November 29, 2022

Com 19 anos de idade, Parker Pannell é comediante e ator. Ele mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde aconteceu pequeno incidente.

Pelo TikTok, o vídeo da atrapalhada já rendeu mais de 23 milhões de visualizações - mas as imagens estão viralizando em outras redes sociais também, como Instagram e Facebook.

“Quem pensou que isso seria uma boa ideia”, questionou uma internauta brasileira. “Eu desmaiava ali mesmo”, pontuou outro. “Eu tendo alguma ideia ‘genial’”, riu uma terceira.

Copa do Mundo: Youtuber viraliza ao oferecer dinheiro em troca de embaixadinhas

Um youtuber mexicano está chamando a atenção dos árabes e torcedores da Copa do Mundo Catar 2022. Roberto Gonzalez está no país para acompanhar o campeonato, mas também está oferecendo dinheiro para quem cumprir seus desafios.

O influenciador digital, que mantém canais nas redes sociais com o nome de Hot Spanish, oferece alguns dólares aos catarianos e estrangeiros que fizessem embaixadinhas. Para vencer, a bola não poderia tocar o chão. Confira a história completa aqui.

Leia também: Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa chama atenção de seguidores em fotos sensuais