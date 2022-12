Mulher fica confusa após resultado de teste de DNA: ‘Nunca traí meu marido!’

Uma mulher afirmou ter se surpreendido ao receber o resultado de um teste de DNA referente a paternidade de seu filho. Segundo ela, o resultado mostra que o filho não é de seu marido, mesmo ele sendo seu único parceiro há anos.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso chocante aconteceu em Gana e foi parar nas redes sociais depois que um influenciador tornou o relato público.

Dave Bondze-Mbir afirmou que costuma receber diversos desabafos de pessoas que pedem conselhos sobre as mais variadas situações. De forma anônima, a mulher pediu ajuda depois de receber um resultado chocante ao fazer um teste de DNA em seu filho.

Ela tomou a decisão de fazer o teste depois de acreditar que “tinha algo errado” com algumas características do filho, sendo elas completamente diferentes de seu marido. Por isso, ela fez o teste sem contar para o marido e se surpreendeu ao ver o resultado que comprovava suas suspeitas: o homem não é o pai do menino.

DNA de somente um dos pais

Explicando melhor a história, David conta: “Segundo ela o marido é o único homem com quem ela esteve e entender esse resultado é algo difícil e confuso pois ninguém vai acreditar que ela realmente não traiu o marido. Ela engravidou meses depois do casamento”.

Ele ainda afirma que confia no relato da mulher e cita alguns estudos recentes que podem ajudar a esclarecer a situação: “Acredito nela. Alguns profissionais da saúde estão estudando a possibilidade de uma criança carregar apenas o DNA de um dos pais”.

Rapidamente, diversas pessoas interagiram com a publicação, sendo que muitos sugeriram uma “troca de bebês” na maternidade, ao que David prontamente afirmou: “Ela é a mãe”.

“Assisti um vídeo no YouTube onde uma mãe fez um teste de DNA com seus três filhos e o teste mostrou que ela não era a mãe. Depois de um tempo descobriram que ela tinha uma irmã gêmea nos primeiros estágios da gestação e acabou absorvendo o DNA dela”, comentou outra pessoa.