Mulher é expulsa da casa de irmão porque ‘fazia muito barulho’ enquanto cozinhava e acordou bebê

Um homem usou o Reddit para relatar um episódio em comemoração de Ação de Graças, ocorrido em seu lar. De acordo com ele, teve que expulsar sua irmã de casa por conta do barulho realizado enquanto ela cozinhava. O barulho na cozinha teria feito seu bebê acordar por três vezes.

“Isso aconteceu na semana passada e minha mãe e irmã ainda estão chateadas. Minha esposa deu à luz há um mês. Costumamos fazer ação de graças na casa da minha mãe, mas com o novo bebê decidimos fazer em nossa casa este ano com elas vindo cedo para cozinhar”, iniciou o relato por meio do usuário u/gradem12.

“O bebê teve uma noite terrível na véspera do Dia de Ação de Graças. Quando minha mãe e minha irmã vieram cozinhar, avisei que o neném e a esposa finalmente estavam dormindo, então pedi que ficassem quietas. Minha irmã repetidamente fez barulho e acordou o bebê várias vezes, continuei avisando-a. Ela disse que não estava tentando fazer muito barulho e apenas cozinhava e tentava ficar o mais quieta que podia”, continuou.

Expulsão e mágoa

De acordo com o homem, o bebê acordou pela terceira vez e passou a chorar, junto com sua esposa. Sendo assim, a mulher exigiu ao marido que retirasse a mãe e irmã de casa.

“Não queria expulsar minha mãe, mas como minha irmã era quem estava fazendo barulho, eu disse a ela para ir embora antes que minha esposa perdesse mais o controle”, contou.

“Ela discutiu comigo, mas acabou saindo e minha mãe também foi. Ambas foram comer em um restaurante. Pedimos comida para viagem e grande parte da comida não cozida foi desperdiçada”, continuou.

Segundo ele, sua esposa disse estar chateada porque sua sogra e cunhada “deveriam ter sido mais atenciosas” com o bebê.

“Mamãe e irmã estão chateadas porque alegam que estavam ficando quietas o máximo que podiam e nós as expulsamos de qualquer maneira”, finalizou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher come bolo inteiro de aniversário do marido sozinha: ‘Fiquei tão brava’”

Críticas na rede

Depois de registrar seu relato, o autor recebeu uma chuva de críticas na rede. De acordo com os usuários, em sua maioria, ele teria sido deselegante ao expulsar a irmã que cozinhava em sua própria casa.

“Você é um idiota. Convidar pessoas para preparar o jantar de ação de graças em sua casa com uma criança e ainda esperar que façam ruído zero. Tipo, literalmente QUE diabos”, comentou um usuário.

“Quando as pessoas dizem que a vida muda depois de ter um bebê, isso faz parte. Você precisa planejar e aceitar que nem sempre as coisas vão sair conforme o planejado! Pense à frente e resolva o problema. E não comece a culpar os outros por uma situação que você criou!”, pontuou outro redditor.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.