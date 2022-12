Mulher decide trabalhar no dia de Natal para evitar encontrar os sogros

Representação (rawpixel.com / National Archives and Records Administration (Source))

Uma mulher decidiu compartilhar na internet a história de como foi bem-sucedida ao conseguir uma desculpa para escapar do jantar de Natal na casa de seus sogros.

Segundo relato, feito no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a mulher conta que trabalha na área da saúde, o que faz com que normalmente ela precise trabalhar em feriados e datas comemorativas.

Apesar de não estar originalmente escalada para trabalhar no Natal, ela decidiu se voluntariar depois de se lembrar de um comentário feito por seus sogros durante um jantar feito recentemente por ela.

“Eles estavam saindo da minha casa e meu marido foi acompanhá-los enquanto eu arrumava as coisas. A janela estava aberta e eu ouvi uma conversa entre eles onde os pais dele o chamaram para passar o Natal em família e ele aceitou sem nem se preocupar com o fato de que não fui incluída no convite”, conta a mulher.

Ela decidiu conseguir uma desculpa

Sentindo-se deixada de lado pelo marido, ela ficou ainda mais revoltada quando o homem nem mesmo a comunicou sobre o convite feito por seus pais.

“Com meus sentimentos feridos e extremamente irritada eu fui trabalhar hoje e me voluntariei para trabalhar no Natal e ganhar um pouco a mais no final do mês”.

“Quando contei para o meu marido ele ficou chateado e me disse que seus pais estavam contando com minha presença no Natal, ele também falou que por sermos casados somos considerados como a mesma pessoa”, conta a mulher.

Finalizando seu relato, ela explica que seus sogros ficaram completamente irritados com o fato dela trabalhar no Natal, mas ela sente que foi a forma mais efetiva de mostrar a eles como se sentiu ao não ser diretamente convidada para a celebração.

“Pode ser uma surpresa para os pais dele, mas você é uma pessoa e não uma extensão do seu marido”, comentou uma pessoa.

“Seu marido tem muito trabalho para aprender a se comunicar melhor com você e, aparentemente, entender que vocês não são uma só pessoa”, finalizou outra.