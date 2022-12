Homem escuta grito na selva e descobre irmãs ‘cães Kardashians’ abandonadas (Niall Harbson/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Enquanto passava pelas ruas da zona rural da Tailândia em sua motocicleta, o resgatador de cães Niall Harbisson ouviu um barulho curioso vindo da selva. Com a opção de ignorar o pedido de socorro, ele foi averiguar a origem do som. Relato extraído do portal The Dodo.

“Por puro acaso, virei a esquina no meu trajeto habitual e ouvi um grito de furar orelha”, escreveu Harbison em seu Instagram, comparando o som vindo da selva a alguém colocando piercing.

Ao olhar mais perto, o resgatador de cães descobriu uma cachorrinha branca se debatendo na grama. Desconfiado, o animal se esquivou do homem quando percebeu que ele se abaixou.

Homem escuta grito na selva e descobre irmãs ‘cães Kardashians’ abandonadas (Niall Harbson/Reprodução/Extraído do The Dodo)

“Eu podia senti-la tremendo e seu pequeno coração batendo a um milhão de batidas por segundo”, disse Harbison ao The Dodo.

Veja mais: ‘Barril do Chaves’ diferenciado: Filhote de Lulu da Pomerânia decide ‘morar’ em abóbora

Descoberta das ‘Kardashians’

Durante o contato, a cachorrinha apenas aceitou ajuda quando percebeu estar segura com seu resgatador e passou a ficar mais calma. Ao vasculhar um pouco mais o local, ele descobriu que o pet abandonado tinha duas irmãzinhas que também estavam presentes na selva, no meio da grama.

“De certa forma, fiquei um pouco feliz”, disse Harbison. “Pelo menos o cachorro não foi largado sozinho.”

Homem escuta grito na selva e descobre irmãs ‘cães Kardashians’ abandonadas (Niall Harbson/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Harbison então colocou os três cãezinhos em sua motocicleta e os levou consigo. Assista ao vídeo:

Já no abrigo de cães de Harbison, as cachorrinhas recuperaram a energia aos poucos, quando sentiram já ser seguro.

“Elas estavam tremendo de frio e ainda muito nervosas por algumas horas”, disse Harbison. “Elas então voltaram a ser cachorrinhas e causando confusão brincando uma com a outra, comendo, bebendo e dormindo, e geralmente sendo fofas!”

O trio foi nomeado de Kim, Khloe e Kourtney (alusão ou não às Kardashians) e agora se recuperam no abrigo até estarem prontas para a busca de seus lares. A partir de agora, as cachorrinhas não terão mais que se preocupar com a falta de assistência.