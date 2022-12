Homem acorda de acidente de moto pensando que é 1993 e pede a esposa em casamento novamente

Um casal do estado da Virginia, Estados Unidos sofreu um acidente de moto, após um carro furar o sinal vermelho e bater contra o veículo em que eles estavam. Segundo o site The Mirror, Andrew Mackenzie, de 57 anos, e sua esposa Kristy Mackenzie quase morreram no acidente. Após serem lançados a 15 metros de distância, Andrew ficou inconsciente e precisou passar por uma cirurgia.

O rapaz, que sofreu hemorragia interna e teve os pulmões perfurados, ossos quebrados e concussões foi levado junto com a esposa ao hospital mais próximo. Três dias após o acidente, o motociclista acordou, porém ele achou que estava em 1993. “Ele pensou que era 1993. Ele imediatamente falou ‘Onde está minha esposa? Onde está minha esposa?’ E acho que ele pensou que eu estava trabalhando no hospital. Poderíamos contar a ele várias vezes algumas coisas e, uma hora depois, era como repetir tudo”, explicou Kristy.

As filhas do casal, Lorelai Mentzer e Amanda MacKenzie, estavam ao lado da cama do pai quando ele acordou sem reconhecê-las. Os médicos informaram para a família que não havia como confirmar se a memória de Andrew voltaria. A esposa então solicitou que colocassem ela e o marido no mesmo quarto, pois acreditava que ele poderia se recuperar mais rápido do acidente desta forma.

“Uma das primeiras coisas de que me lembro é Kristy em uma cadeira de rodas ao lado da cama tentando se preocupar comigo cuidando de mim mesmo”, explica o rapaz. “Ele começou a me perguntar coisas e eu fiquei tipo, maravilhada. Houve lágrimas de felicidade e, em 24 horas, ele era uma nova pessoa”, complementa a esposa.

Onze dias após o acidente, que aconteceu em junho de 2021, o casal já estava andando normalmente e dois meses depois decidiram fazer uma viagem em família, quando Andrew resolveu pedir a esposa em casamento, quando já estavam casados há 37 anos. Andrew comenta “Felizmente, ela disse que sim. Já estávamos casados há 37 anos ou algo assim, e então deu certo.”

Kristy revela que a experiência de quase morte os aproximou. “Foi um pesadelo. Mas quero viver em gratidão. Temos um ao outro e isso é tudo que importa”, finaliza.