Ela foi demitida depois de usar uma roupa ‘inapropriada’ para trabalhar

Uma jovem afirma ter sido demitida depois de ir para o trabalho utilizando uma roupa que foi considerada “inadequada” por seus chefes. Segundo ela, seu visual não tinha “nada de errado”.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher publicou um vídeo no TikTok para desabafar e contar o motivo pelo qual foi demitida de um trabalho temporário.

Em seu relato, ela explica que foi enviada direto para casa depois de “aparecer para trabalha com uma roupa considerada inapropriada”. A roupa em questão era shorts preto acompanhado por uma camiseta regatas e um tênis.

“Aparentemente, shorts não é permitido no trabalho. Eles me mandaram para casa por estar vestida de maneira inadequada”, conta a jovem na narração do vídeo.

“Quem disse que shorts são impróprios para o trabalho? Eles realmente são? Por que eu ainda estou irritada com isso? Ser garota não é fácil”, finaliza da jovem em seu desabafo.

Os seguidores não ficaram ao lado dela

Em pouco tempo diversas pessoas passaram a interagir com a publicação feita pela jovem. Para eles, ela realmente não estava usando uma roupa adequada para o trabalho.

“Não usar shorts é algo padrão em diversos setores de trabalho”, comentou uma pessoa. “Não é uma roupa ruim ou vulgar, mas definitivamente não é um traje adequado para trabalho. Se fosse uma loja de material esportivo ou algo do tipo, seria até compreensível, mas não era esse o seu caso”, explicou outro seguidor.

“Tente usar shorts com aparência mais profissional ao invés de roupas de ginástica. Esse pode ter sido o real problema deles”, sugeriu uma terceira pessoa.

“Você trabalha em uma academia ou estúdio de dança? Caso contrário, não é uma roupa aceitável”, explicou outra que, em seguida, compartilhou sua própria experiência com roupas de trabalho: “Eu já tive problemas por usar leggings de ioga para trabalhar. Elas não eram chamativas, eram calças pretas simples, mas quase perdi meu emprego por causa delas”.