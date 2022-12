Casal se recusa a pagar multas após desconfiar da cobrança

Um casal se espantou ao receber uma cobrança de 3 mil dólares (R$15 mil) após uma viagem realizada aos Emirados Árabes. Segundo relato publicado no Reddit, as cobranças seriam referentes a multas identificadas em um veículo alugado por eles, mas o homem desconfiou dos valores e decidiu investigar.

Em uma publicação anônima realizada pelo homem, ele explica fez uma viagem de 3 meses com sua esposa para os Emirados Árabes. Durante a temporada no país eles decidiram alugar um carro que, em pouco tempo, apresentou alguns problemas mecânicos.

Depois de devolver o carro ele relata ter se surpreendido quando o casal do qual eles alugaram o veículo entrou em contato alguns meses depois. “Depois de dois meses a mulher entrou em contato conosco dizendo que temos 3 mil dólares de multas para pagar”.

“Segundo ela, nós recebemos multas por dirigir em alta velocidade além de outras infrações que fizeram o marido dela ser levado à polícia e ter o carro apreendido. Ela exigiu que eu pagasse os valores e eu apenas pedi para verificar antes de realizar o pagamento”, conta o homem.

Ele se surpreendeu ao pesquisar as multas

Em seu relato, o homem conta que bastaram 20 minutos de pesquisa para identificar que todas as legações feitas pela mulher eram falsas.

“Perguntei o motivo dela estar mentido e ela começou a agir de forma rude e a exigir o dinheiro. Segui calmo e educado e disse que depois das mentiras ditas por ela eu gostaria de fazer uma análise mais delicada sobre as multas para então realizar o pagamento”, explica

“Acabei descobrindo que parte das multas eram por problemas de documentação do veículo e outras questões burocráticas que não tinham relação comigo ou minha esposa. Eu enviei os registros para ela e ela passou a me atacar ainda mais”.

Apesar de não se recusar a pagar os valores por sentir-se responsável, o homem pediu a eles que aguardassem uma semana para ele conseguir juntar o valor necessário e fazer o pagamento das multas diretamente para os órgãos responsáveis.

“Eles disseram que eu tinha 3 dias paga transferir o dinheiro para eles ou iriam me levar à polícia. Depois de 5 dias eles passaram a ligar para minha esposa e ameaçá-la! O casal ainda decidiu tornar a situação pública porque a polícia não nos responsabilizou pelo caso”.

Diante das mentiras e ameaças, o homem passou a se recusar a realizar o pagamento exigido pelo casal, mas teme estar agindo de forma errada.

Para os usuários do Reddit, ele está deve pagar somente o que for de sua responsabilidade: “Se as multas forem referentes a coisas que você fez, pague. Mas não parece que é tudo sua responsabilidade principalmente pela atitude deles e por estarem ameaçando vocês”.

“Você assinou algum contrato de locação que mencione a responsabilidade em caso de multas?”, questionou outra pessoa.

“Se você não pagar o que foi feito por você, aí sim estará errado. Mas verifique exatamente o que foi sua responsabilidade e pague online, não transfira o dinheiro. Eles mentiram, foram rudes e te ameaçaram então nunca mais alugue um carro deles”, finalizou uma terceira.