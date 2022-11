Passageiro reclama de ‘taxa de inconveniência’ após cancelar uma corrida no Uber

Um passageiro usou um tópico do Reddit para desabafar depois de ser cobrado por cancelar uma corrida de Uber nos EUA. Segundo seu relato, enquanto os usuários são cobrados pelo cancelamento os motoristas seguem cancelando corridas sem receberem qualquer tipo de taxa.

No breve relato, o usuário, que permaneceu anônimo, conta que recebeu uma cobrança no valor de R$26 depois de cancelar uma corrida. Segundo o aplicativo, a cobrança foi feita uma vez que o cancelamento causou “inconvenientes para o motorista.

“Eu recebi uma cobrança por ter uma atitude inconveniente com o motorista do Uber! A todo o momento eu tenho corridas canceladas e, até onde eu sei, eles não recebem nenhuma cobrança por isso! Acho isso injusto e estou pensando seriamente em parar de usar o Uber”, conta a pessoa.

Ele ficou inconformado com a cobrança

Segundo relato, a corrida foi cancelada devido à demora do motorista para chegar no local. “Enquanto esperava pelo motorista eu acabei encontrando um amigo que me ofereceu uma carona”.

“Essa não foi a primeira vez que cobranças e mudanças de preço me fizeram ter uma experiência ruim com o aplicativo! Um outro dia, enquanto voltava do trabalho, eu solicitei uma corrida que estava constando com o valor de R$42. Por algum motivo o aplicativo travou na hora de confirmar e eu precisei cancelar”.

Leia também: Cliente se surpreende com o motivo do atraso de seu pedido: ‘O motorista comeu’

“Quando abri novamente o aplicativo e fiz uma nova solicitação o valor da corrida tinha aumentado para mais de R$158! Era uma corrida de poucos quarteirões! Como é possível dar um valor tão absurdo assim?”.

Ao que tudo indica, outros usuários compartilharam da indignação do passageiro e decidiram compartilhar suas experiências com o aplicativo.

“Pare de usar esse aplicativo e passe a usar o transporte público! É um aplicativo perigoso e que não valoriza em nada seus motoristas! Ao mesmo tempo, os motoristas também não se importam com seus passageiros. Fui expulsa de um Uber por causa do cheiro do meu condicionador. O motorista disse que era forte demais para ele conseguir dirigir com o cheiro e me colocou para fora! Ao invés de cancelar a corrida, ele seguiu para o destino e fez a cobrança ser realizada normalmente”, contou outra pessoa.