Pai se recusa a aceitar o nome de bebê escolhido por sua esposa

Um homem decidiu buscar apoio no Reddit depois de ouvir o nome escolhido por sua esposa para a filha do casal. Segundo ele, os dois fizeram um acordo onde ele escolheria o nome de seu primogênito e ela o nome do segundo filho do casal, mas ele não apoiou a escolha.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o pai agora está preocupado com o futuro da filha caso opte por seguir com a escolha de nome da mãe da criança.

“Ela não tinha nenhuma opinião ou preferência quanto ao nome do nosso filho mais velho, então busquei um nome forte e único, mas que pode acompanhá-lo perfeitamente em qualquer que seja sua escolha de vida”, conta o pai.

“Meu filho se chama Calvin Heath, sendo o nome do meio uma homenagem ao meu irmão que faleceu”, explica.

No entanto, a escolha do nome da filha do casal passou a causar uma série de pequenos conflitos entre os dois.

Ele é contra o nome escolhido

Segundo relato do homem, sua esposa já tem definido o nome que deseja para a filha, mas ele não ficou contente ao ouvir a escolha dela.

“Ela disse que nossa filha se chamará Ever Winter Rain, sendo Ever seu primeiro nome e Winter Rain o nome do meio”, conta.

“Não acho que seja um bom nome e também não acho justo com nossa filha, principalmente porque Ever é uma palavra e não um nome. Não me soa algo profissional, mas sim uma confusão”.

“Eu sugeri que Winter fosse o primeiro nome e um nome do meio mais ‘normal’, como Emma ou algo do tipo, mas minha esposa se recusa a aceitar e afirma que nosso acordo foi que ela escolheria o nome. É errado eu me recusar a assinar a certidão de nascimento se ela insistir em Ever?”, questiona o pai.

Leia também: Pai força filho a ser adotado pela madrasta: ‘Não sou um brinquedo, sou humano’

Para os usuários do Reddit, ele deve ser sincero e compartilhar suas preocupações com a esposa. “Normalmente eu diria que acordos devem ser cumpridos, mas isso soa como o nome de alguma banda estranha. O Ever acho que é demais, sinto que talvez Winter ou Rain seja um bom nome neste caso”.

“Se ela insistir nesse nome, passe a chamar sua filha de Eve para abreviar. Ninguém disse que ela escolherá os apelidos também, assim espero”, comentou outra pessoa.

“Veja se ela aceita mudar para Everly, que é realmente um nome. Também tente seguir com os nomes do meio que ela já escolheu”, finalizou outra.