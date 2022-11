Noivos planejam ter um ‘casamento antigermes’ para evitar casos de gripe

O relato de uma noiva está causando uma grande confusão no Reddit. Preocupados com o aumento no número dos casos de Covid-19 e de gripe, a família da noiva armou um “plano de casamento antigermes” que está dando o que falar.

Tentando obter a opinião de outras pessoas, a noiva buscou um tópico do Reddit relacionado com casamentos para compartilhar sua ideia e pedir a opinião de outros usuários sobre a decisão dela e de sua família.

Segundo seu post, tanto ela quanto a família têm receio de que o casamento possa se tornar um evento propício para a propagação dos vírus em questão, por este motivo, eles optaram por uma série de medidas, um tanto quanto polêmicas.

“Teremos um casamento pequeno para 100 convidados e nossas famílias. Minha família tem mania de limpeza então planejamos ter dois salões para servir o jantar”, conta a noiva.

“A ideia é ter entre 9 e 10 mesas na área de jantar principal e uma sala reservada para mim, meu noivo, nossos familiares e padrinhos. Nesta sala só seria permitida a nossa entrada e de alguns poucos convidados selecionados que seriam chamados para fotos”.

Os planos da noiva causaram uma grande polêmica!

Continuando seu relato, a noiva conta que teve o apoio de sua mãe e irmã, enquanto seu noivo teme que a atitude possa deixar os convidados ofendidos. Apesar disso, ela insiste que eles fariam breves aparições na sala principal para não deixar os convidados sozinhos.

“Além destas medidas nós pagaremos para todos fazerem o teste de Covid-19 dois dias antes do nosso casamento. Sinto que é compreensível a nossa preocupação. Estou aberta a sugestões e estamos até mesmo considerando mudar a recepção para um local a céu aberto”, finaliza a noiva.

Para algumas pessoas que comentaram a publicação, ela faz bem em repensar seu plano já que muitos convidados realmente poderiam se sentir ofendidos com a ideia original.

“Eu me sentira extremamente ofendida se fosse convidada para um casamento e depois me colocassem em uma sala separada dos noivos e demais convidados para não interagir com eles”, comentou uma pessoa.

“Se você se sente desconfortável em ter tantas pessoas, então faça um casamento somente para família e para seus padrinhos”, comentou outra.

“Eu acabei desenvolvendo algumas tendências obsessivas com limpeza depois de ter dois filhos durante a pandemia, mas você foi longe demais. Simplesmente não tenha um casamento se essa é a sua ideia de ‘casamento seguro antigermes’”, finalizou uma terceira.