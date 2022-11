Neymar ‘fake’ faz sucesso no Catar e consegue acesso à área restrita de estádio

Enquanto Neymar se recupera para possivelmente voltar ao campo e lutar junto da seleção brasileira pelo título de hexacampeão, uma versão fake do jogador tem circulado pelas ruas do Qatar e feito um verdadeiro sucesso, com muitos acreditando se tratar realmente do atleta.

Em um dos vídeos compartilhados na internet, é possível ver como o sósia do jogador ganha a atenção da torcida no estádio, com diversos fãs tentando conseguir um clique com quem pensavam ser Neymar.

Veja abaixo como foi este momento que repercutiu na internet e no paíse em que ocorre a Copa do Mundo.

Un hincha se hizo pasar por Neymar jr y se la creyeron todos, hasta la seguridad lo hizo pasar a la área restringida jdjsjajjaja pic.twitter.com/zhKRlUrOZg — Ernesto (@CheMadorni) November 29, 2022

‘Neymar’ consegue acesso à área restrita de estádio

Devido à semelhança com o atleta da seleção brasileira, o sósia de Neymar consegue ainda acessar o gramado do estádio e, como se nota em outra gravação, ele foi escoltado por um segurança que, possivelmente, também acreditava estar protegendo o brasileiro.

Tenham muitos acreditado ou não, a verdade é que todas as vezes que circula pelas ruas, o Neymar fake faz um verdadeiro sucesso. Mas e você, também acha que eles se parecem?

HSJAJSJJAA Este termina de titular titular acordate pic.twitter.com/xX1bG2rwGt — Ernesto (@CheMadorni) November 29, 2022

