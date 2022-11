Mulher come bolo inteiro de aniversário do marido sozinha: ‘Fiquei tão brava’ (Reprodução/Pixabay - diapicard)

Por meio do usuário u/Sou654689 no Reddit, uma mulher usou a plataforma para desabafar sobre o aniversário do esposo, nesta terça-feira (29). De acordo com ela, o acontecimento a deixou tão nervosa que resultou em fome.

“Vou começar dizendo que a família do meu marido e eu não nos damos de jeito nenhum. raramente nos damos bem e, para minha saúde mental, decidi colocar distância entre nós. Especialmente depois que fui culpada pelo meu aborto espontâneo mais recente (que aconteceu há 3 meses)”, iniciou o relato.

“Meu marido ainda pode vê-los e visitá-los sempre que quiser. Para mim, não compareço a nenhum de seus eventos, nem mesmo no Dia de Ação de Graças, nem no Natal”, continuou.

De acordo com a mulher, o aniversário de 30 anos do marido aconteceu há dois dias. Ela planejou absolutamente tudo para comemorar com ele e comprou seu bolo, além de um presente. Contudo, a família do homem decidiu convidá-lo para a festa realizada por eles e o esposo decidiu ir.

Desentendimento comemorativo

“Discutimos sobre isso, mas ele me disse para esperar até que terminasse de comemorar lá com sua família para que pudéssemos comemorar juntos em casa e comer bolo”, escreveu a mulher.

Após o homem partir, a mulher conta ter se sentido mal e ligou para ele. Contudo, o marido acabou desligando o telefone, deixando sua esposa com raiva.

“Fiquei tão brava que peguei o bolo, levei para a sala e comecei a comer. Comi tudo sem guardar um único pedaço para ele (acho que eu estava com tanta raiva e isso me deixou com fome)”, contou.

Ao chegar em casa, o marido se desentendeu com sua esposa e a acusou de ter feito aquilo por puro rancor e para puni-lo por ter comemorado seu aniversário com a família.

“Lembrei a ele que paguei pelo bolo, mas ele me chamou de mesquinha e maluca. Reclamou e reclamou e depois disse que não comeu bolo na casa dos pais porque muitas crianças estavam lá o que eu fiz foi 10 vezes pior”, finalizou.

