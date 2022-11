Modelo italiana namorada de lateral da seleção francesa tem o corpo todo tatuado

A modelo italiana Zoe Cristofoli namora o lateral da seleção francesa Theo Hernández há dois anos e o casal teve um filho em maio, mas não foi por isso que ela chamou a atenção nas redes sociais.

Zoe é influenciadora de moda e chama atenção pela sua beleza, mas também por ter todo o corpo, da cabeça aos pés, tatuado.

A tatuagem, inicialmente, era apenas um hobby, mas em 2020 ela abriu seu próprio estúdio de tatuagem, em Turim, na Itália, e agora costuma mostram em suas redes sociais suas tatuagens e fotos com seu namorado e estilo de vida. Atualmente ela possui 1,1 milhão de seguidores.

O casal também costuma postar algumas fotos do filho nas redes sociais, mas na imagem o bebê está sempre com a cara tampada. Atualmente atuado no Milan, Théo é alvo dos torcedores do rival Inter e prefere manter i filho no anonimato.

A bela costuma também dividir imagens de sua vida a dois, como a surpresa que o lateral fez no aniversário dela de 26 anos, um grande buquê de rosas, balões em formato de coração e um coração de pétalas vermelhas na cama, cercado por fotos do casal tiradas nos dois últimos anos.

Assalto

Embora pareça uma luta de mel eterna, a vida do casal não é só alegria. Em outubro passado, a casa deles foi invadida por assaltantes e Zoe, que estava em casa com seu filho, ficou muito assustada. “Penso nesse episódio a cada segundo do meu dia, principalmente quando olho para o meu filho. Temos a sorte de ser uma família fantástica e por ter muitas pessoas que nos amam. Por agora, só me resta o desejo de justiça pelo que nos foi feito”, disse a modelo ao jornal La Gazzeta dello Sport. Segundo a polícia, os bandidos levaram jóias e outros bens que estavam na casa.