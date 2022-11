‘Minha prima exige que eu troque meu nome para ela poder usá-lo com seu bebê’

Um jovem decidiu procurar ajuda na internet depois de ter alguns problemas com sua família ao revelar seu novo nome. Em uma publicação feita no Reddit, ele relata o ocorrido e pede ajuda para os outros usuários.

Em seu relato, o jovem conta que recentemente decidiu se assumir como um homem trans para sua família. Segundo ele, a família o acolheu diante de sua revelação e afirmaram que já era algo esperado por eles devido a diversas “dicas e pistas” deixadas pelo jovem nos últimos anos.

“Eles apenas disseram que me amam e querem que eu seja feliz. Minha prima, Claire, até mesmo passou a corrigir nossa avó sempre que ela confunde os pronomes ao se referir a mim”, conta.

Sempre muito próximo da prima, ele revela que não esperava passar por uma situação delicada envolvendo Claire e seu novo nome escolhido por ele. A mulher, que está grávida de seu primeiro bebê, pretendia usar o mesmo nome para sua criança.

Ele não sabe se agiu corretamente

Segundo relato, na mesma ocasião o jovem aproveitou para contar à família sobre o nome escolhido por ele, e que ele já vinha utilizando há meses com amigos e pessoas mais próximas.

“Pedi a eles que me chamassem pelo meu nome, Eli. Nesse momento vi o sorriso da minha prima desaparecer e depois de um tempo ela me chamou para conversar. Ela disse que escolheu o nome Eli para seu bebê e que não disse isso para ninguém pois queria que fosse uma surpresa”.

“Eu disse que não via problemas em termos o mesmo nome, mas ela disse que é estranho e me pediu para mudar meu nome. Eu demorei muito para encontrar um nome que parecesse certo para mim e já me acostumei com ele, mas como ainda não o alterei legalmente ela começou a sugerir diversas outras opções”.

“Desde que afirmei que quero manter minha escolha ela ficou distante e disse para a família que estou sendo egoísta. Meus pais estão ao meu lado, mas meus tios e avós estão dizendo que devo mudar o nome em respeito à Claire. Passei a duvidar de mim desde então pois não quero mudar meu nome”, finaliza o jovem.

Para os usuários da plataforma, ele não precisar mudar seu nome se não quiser. “Pelo que entendi, Claire não sabe o sexo do bebê então o Eli poderá se tornar uma Ellie ou até mesmo receber outro nome caso seja uma menina. Você usa o nome há meses e seus sentimentos não devem ser ignorados”.

“Você escolheu o nome que combina com você e não fez nada de errado ou premeditado já que não sabia da escolha de sua prima”, finalizou outra pessoa.