Se você já trabalhou no varejo antes, sabe que lidar com clientes diariamente às vezes pode ser um pouco desafiador.

Uma mulher, que trabalha na rede europeira Primark, foi ao TikTok para revelar as coisas irritantes que ela ouve os clientes dizerem diariamente que a deixam louca, como detalhado pelo site The Sun.

Hannah Seaman, uma jovem de 21 anos do País de Gales, é conhecida na plataforma de compartilhamento de vídeos como ‘hannahlseaman ‘.

Ela é supervisora da rede e revelou as três coisas que os clientes sempre dizem a ela, incluindo um pedido muito tedioso.

A primeira coisa que os clientes dizem sempre à Hannah é: “Vim cá para uma coisa”, mas que acaba comprando muito.

Funcionária de loja revela pergunta irritante que sempre escuta no trabalho e pedido tedioso

Não só isso, mas Hannah afirmou que os clientes sempre perguntam: “Ah, então deve ser de graça?”, quando os itens não têm preço.

Por fim, segundo Hannah, os clientes da Primark querem sempre fazer o reembolso mas nunca têm o comprovante de compra, o que vai contra a política da Primark.

O vídeo de Hannah viralizou nas redes, pois acumulou 100mil visualizações.

Segundo o site, muitos outros funcionários da Primark identificaram-se com a postagem de Hannah.

Uma pessoa disse: “Eu me identifico demais com isso”. Alguém entrou na conversa: “Concordo”.

Com informações do site The Sun