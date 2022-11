Fishtopher, o gato deprimido, é adotado após viralizar nas redes sociais

Uma postagem nas redes sociais foi o suficiente para mudar vida de Fishtopher, o gato triste e deprimido que vivia no Centro de Adoção de Animais Domésticos Homeward Bound, de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Segundo o Centro de adoção, o bichano foi descrito na plataforma PetFinder, destinada à procura de animais de estimação, como carinhoso, gentil e viciado em televisão, mas que não estava comendo direito porque estava com depressão desde que foi abandonado, e agora só comia quando tinha alguém fazendo companhia. O bichano também passava muito tempo dormindo. Na foto, ele aparecia tristonho e com os olhos ‘caídos’.

Apenas dois dias depois da publicação, uma enxurrada de e-mails começou a chegar ao centro de adoção com pessoas interessadas em adotar Fishtopher e uma fila se formou em frente ao prédio da Homeward Bound, todos com intenção de levar o gato triste para dar a ele um lar.

“Fishtopher se tornou viral online com seu rosto gordo e triste. Recebemos literalmente centenas de consultas de pessoas que queriam adotar e as pessoas estavam esperando na frente esta manhã na fila”, informou o Homeward Bound, em nota publicada no Facebook.

“Estamos super felizes por ele, mas se você se interessou, não tenha medo. Temos centenas de outros gatinhos que são tão maravilhosos e desejam que as pessoas venham e fiquem na fila por eles”, postou o centro de adoção.

Nas redes sociais, é possível ver Fishtopher em sua nova casa com seu novo dono e ele já parece com os olhos mais vivos e felizes.

