Ela se arrependeu de ser madrinha da amiga após ouvir as exigências da noiva

Uma madrinha de primeira viagem foi pega de surpresa pelas exigências feitas pela noiva antes do casamento. Segundo relato, os pedidos eram mais adequados para uma organizadora de casamentos do que para uma madrinha.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a madrinha procurou o fórum Mumsnet para contar sua história e pedir a opinião de outras pessoas sobre o ocorrido.

De forma anônima, ela revela que é amiga da noiva desde que as duas eram crianças, mas ela teme estar decepcionando a amiga ao assumir o papel de madrinha no casamento.

“No último final de semana eu fui convidada para ser madrinha da minha melhor amiga. Ela anunciou seu noivado apenas alguns dias antes e eu imediatamente aceitei o convite”.

“Acontece que nunca fui madrinha em um casamento e não sei o que é esperado de uma pessoa que assume esse papel. Então fiquei sem saber o que realmente ela espera que eu faça”, conta a jovem.

Ela não sabe se vai dar conta

Segundo a mulher, sua amiga inicialmente informou que ela deveria ser encarregada de organizar a despedida de solteira.

“Ela me enviou uma lista com os detalhes e as pessoas convidadas. Ao todo eram 25 pessoas, sendo que somente 10 eu conheço”, explica.

Depois, as solicitações foram aumentando: “Fique encarregada de organizar as provas dos vestidos das madrinhas e floristas, além de providenciar o fotógrafo, as flores e fazer a maquiagem de todas as mulheres que estarão no altar”.

As exigências não param por aí: “Eu também devo distribuir as lembrancinhas nas mesas, ficar de olho nas floristas e fazer um discurso depois do padrinho”.

Insegura sobre conseguir cumprir todos os pedidos da noiva, a amiga agora está repensando seu papel e teve a opinião dos usuários do Mumsnet.

“Estes são trabalhos dos noivos, em sua maioria. Eu tentaria negociar com ela agora antes que isso vire uma bola de neve”, comentou uma pessoa.

“A despedida de solteira é responsabilidade sua, mas o resto não é! Ou ela organiza o casamento ou contrata alguém para fazer isso”, finalizou outra pessoa.