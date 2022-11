Ela ficou decepcionada ao ver o resultado de sua tatuagem: ‘Estou arrependida’

Uma mulher decidiu procurar ajuda no Reddit depois que sua mais nova tatuagem não saiu conforme o esperado. Segundo relato, feito de forma anônima, o desenho ficou “mais escuro e grosseiro” do que ela gostaria.

Conforme o desabafo publicado pela mulher em um tópico relacionado com tatuagens, a admiração dela pelo tatuador vinha de tempos. “Eu o considero um dos artistas mais criativos que já vi. Cada peça feita por ele é como uma obra de arte”.

Por conta disso, ao solicitar a tatuagem ela enviou uma foto de referência para o artista e deu a ele liberdade para criar com seu estilo, seguindo apenas algumas recomendações: “Nada muito escuro, algo delicado e feminino. Nada muito diferente do que ele já faz”.

“No dia da tatuagem eu cheguei nervosa, mas confiando no processo. Depois de 3 horas eu comecei a perceber que estava ficando muito escuro pesado, disse ao artista sobre minhas preocupações e ele garantiu que ia deixar o fundo mais suave”.

As coisas não saíram como o esperado

Após 9 horas sendo tatuada, tanto a jovem quanto o artista estavam exaustos e ela não foi informada de que, se achasse necessário, poderia pedir para terminar o desenho em outra sessão ou fazer uma pausa.

“Achei que ele deveria me orientar quanto a isso, mas ele não o fez”, explica a jovem que, para completar, não gostou em nada do resultado final.

“O desenho ficou escuro, machado e terrível. Estou extremamente arrependida e quero fazer todo o possível para escondê-la. Ficou completamente diferente de todos os trabalhos anteriores que vi do artista e me sinto enganada e desrespeitada com isso”, conta.

Ela agora passou a buscar por alternativas como a remoção da tatuagem para tentar voltar a se relacionar bem com seu próprio corpo: “Vai ser um processo longo e caro, as vezes penso se não é melhor ‘apenas aceitar’, mas estou precisando lutar muito para fazer isso”, finaliza.

Para outras pessoas, ela deve esperar pois tons escuros em tatuagens tendem a desbotar com o tempo: “Cores como preto e cinza ficam mais escuros nos primeiros dias e meses após a tatuagem. Depois de completamente cicatrizados eles clareiam. O que me preocupou mais foi o artista não sinalizar quando estava cansado e quando percebeu que você estava cansada”.

“A remoção a laser definitivamente não é um processo simples ou fácil. Você pode tentar alterar o desenho com leves modificações ou com uma cobertura”, sugeriu outra pessoa.