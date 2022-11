Copa do Mundo: Youtuber viraliza ao oferecer dinheiro em troca de embaixadinhas

Um youtuber mexicano está chamando a atenção dos árabes e torcedores da Copa do Mundo Catar 2022. Roberto Gonzalez está no país para acompanhar o campeonato, mas também está oferecendo dinheiro para quem cumprir seus desafios.

O influenciador digital, que mantém canais nas redes sociais com o nome de Hot Spanish, oferece alguns dólares aos catarianos e estrangeiros que fizessem embaixadinhas. Para vencer, a bola não poderia tocar o chão.

Roberto já publicou uma série de vídeos, mas o primeiro deles mostra um catarense em frente a um estabelecimento comercial que recebe a proposta de um dólar por uma embaixadinha. O homem fica confuso, mas concorda em fazer. Ele ganha dois dólares, mas quando o influenciador dá a ele, ele não acredita que o dinheiro é para ele. Ele os aceita surpreso (via Publimetro Chile).

Em seguida, ele vai até dois catarianos que estão em um café. Um dos homens se levanta e faz cinco flexões, mas não aceita os cinco dólares que o influenciador oferece.

No caminho, cruza com dois latinos, um com a camisa do México e outro com a camisa da Argentina. O primeiro faz 52 flexões. O outro alcançou 56. As pessoas os cercaram e gravaram, enquanto eles faziam o desafio.

Após o sucesso, o influenciador passou a buscar pessoas com necessidades para cumprir os desafios. Ele encontrou alguns trabalhadores que limpavam as ruas, depois um segurança, mas que recusaram participar do game, afirmando que não poderiam se distrair durante o horário de trabalho.

Diante da recusa dos nativos do Catar, o youtuber resolveu continuar com os estrangeiros. É assim que ele conhece dois brasileiros, um dos quais consegue 22 flexões, mas um nigeriano ganhou o título de “mestre” pelo renomado influenciador, que perdeu as contas de quantas fez. Ele deu a ela 100 dólares.

Assista:

