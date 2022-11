Casal vê crocodilo dar bote e arrastar filho de 8 anos para o fundo do rio

Em uma cena digna do mais apavorante filme de terror, um casal presenciou quando um crocodilo atacou e arrastou seu filho de 8 anos para a profundeza de um rio, na Costa Rica, sem que nada pudessem fazer para impedi-lo.

O ataque ocorreu em 30 de outubro, na cidade de Limon. O menino Julio Otero Fernandez, de 8 anos, pescava no rio Marina com o pai, a mãe e mais quatro irmãos. Ele estava parado no rio com água na altura dos joelhos quando o crocodilo deu o bote, decapitando o menino antes de arrastar seu corpo para o fundo do rio, de acordo com notícia do The Sun.

“A coisa mais difícil para minha esposa foi ver o crocodilo flutuar com o corpo do meu filho. Então ele o agarrou novamente e o arrastou para baixo”, disse o pai Don Julio Otero.

Quase um mês depois do ataque um caçador local atirou e matou um crocodilo no mesmo rio, e quando abriram a barriga do animal encontraram fios de cabelo e restos de ossos do garoto morto.

LEIA TAMBÉM: Modelo italiana namorada de lateral da seleção francesa tem o corpo todo tatuado

Os pais de Julio haviam migrado da Nicarágua para a Costa Rica havia quatro anos para trabalharem em plantações de banana, mas agora o casal disse que pretende voltar a seu país com medo de que os outros quatro filhos, todos menores de idade, também acabem sendo alvos de ataques de crocodilos e outros animais selvagens.

Crocodilos vivem em rios contaminados

Na Costa Rica, os crocodilos vivem mesmo em rios altamente contaminados com lixo residencial e industrial.

No rio Tarcoles, o mais poluído do país e um dos mais contaminados de toda América Central, vivem cerca de 2 mil crocodilos americanos, que se adaptaram às águas do rio tóxico, onde foram detectadas pelo menos 150 bactérias diferentes.