Sogra compra briga com a esposa do filho por conta das festas de fim de ano

Uma mulher decidiu desabafar na internet depois que o comportamento “controlador e manipulador” de sua sogra a fez chegar ao limite.

Em um desabafo feito no Reddit, a mulher revela que o principal motivo dos atritos entre a Sogra e o casal é a presença deles em feriados e datas festivas.

Segundo relato, o relacionamento entre nora e sogra nunca foi dos mais próximos. “Ela não gosta de mim porque tirei o filho dela e tudo mais, mas ela sempre encobre isso e age como se me adorasse”.

“Desde o começo ela sempre deixou claro que queria que sua família fosse posta em primeiro lugar e que minha família ficasse de lado, chegando a falar como se eu não tivesse família. Ela exige que nossas férias sejam com eles e sempre tem acessos de raiva e choro quando tentamos equilibrar as coisas com a minha família”, conta a mulher.

Em algumas ocasiões, ela afirma que a sogra chegou a tentar “chantagear” o filho, que rapidamente percebeu a “birra” da mãe.

Eles tentaram equilibrar as coisas

Continuando seu relato, a mulher, que mora nos EUA, conta que recentemente se viu em uma nova discussão com a sogra depois que ela foi comunicada sobre os planos do casal para as comemorações de fim de ano.

“Nós comunicamos que teríamos o almoço de Ação de Graças com a família do meu marido e o jantar com a minha família. O Natal seria com a família dele e o ano novo com a minha”, conta a mulher.

“Minha sogra não gostou disso e quando estávamos deixando o almoço de Ação de Graças para ir para a casa dos meus pais ela começou a fazer comentários sobre como estamos colocando ‘minha família na frente dela’. Meu marido tentou apaziguar as coisas, mas eu não aguentei e disse que ela não vai ditar os nossos horários e alterar nossos planos”.

“Ela então começou a insultar a mim e a minha família e eu não consegui me segurar mais e a repreendi por sua atitude egoísta e infantil. Ela precisa se tocar que não é a única pessoa em nossas vidas!”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a situação é delicada: “Seu marido também está em uma situação delicada e se preocupa em não desagradar completamente a família dele. No final de tudo, você está certa e precisava se envolver uma vez que sua família foi atacada”.

“Vocês dois precisam conversar e alinhar um plano para lidar com tudo isso. O ideal seria diminuir o contato com a mãe dele, mas isso vai levar a mais drama”, finalizou outra pessoa.