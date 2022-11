Paramédica atende vítima de acidente fatal sem saber que ela era a sua filha

O dia 15 de novembro vai ficar marcado na mente mente de uma paramédica canadense. Mesmo após diversos resgates, o que ela viveu neste dia foi completamente diferente, já que a vítima dessa vez era a sua própria filha.

A jovem sofreu um acidente de carro fatal em Calgary. A mulher tirou a menina de 17 anos do veículos totalmente danificado e, em virtude da gravidade do acidente, ele não a reconheceu. Quem fez o reconhecimento da vítima foi a mãe, que constatou que era ela por causa das roupas.

O acidente ocorreu em uma área distante do Canadá, por isso foi necessário transportar a adolescente acidentar de avião, contido, segundo o Meganotícias, não foi algo bem sucedido.

“Meu pior pesadelo como paramédico se tornou realidade”

Ao voltar para casa após o acidente, Jayme Erickson ficou esperando a filha Montana chegar em casa. Após horas que se passaram, a companhia tocou e era a polícia do Canadá (RCPM). Os oficiais explicaram que a vítima de horas atrás era a sua própria filha.

Em seu Facebook, a mãe da menina escreveu em um post: “Estamos sobrecarregados pela dor e absolutamente destroçados. A dor que estou sentindo é como nenhuma dor que eu já senti, é indescritível. O meu pior pesadelo como paramédica se tornou realidade. Minha vida mudou para sempre”, desabafou Jayme.

Na publicação, a mulher acrescenta que ela não conseguiu reconhecer a filha em virtude da gravidade do acidente. “Suas feridas eram tão horríveis que eu nem a reconheci”.

O funeral ocorreu no último dia 18 de novembro. Para a mulher, é difícil entender que a sua filha tão jovem já não está mais nesse mundo: “Não posso deixar de ficar zangada com o curto tempo que me deram com ela. 17 anos não foi suficiente. Fico me perguntando, o que você teria se tornado, minha menina? Quem teria sido você?”

Órgãos foram doados

Em comunicado aos jornalistas locais, a paramédica disse que sua filha deixou um legado. “Ela conseguiu doar seus órgãos, e graças a isso, dois dos órgãos que foram doados salvaram vidas. Estamos muito felizes que a nossa menina viva através de outros e que, na sequência desta tragédia, tenha salvo outras pessoas. Sabemos que é o que ela teria querido e estamos muito orgulhosos”, finalizou.

