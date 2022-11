Noiva se enfurece após o noivo se recusar a expulsar a irmã durante o casamento

Um recém-casado está passando por algumas turbulências no casamento devido a atitude de sua meia-irmã. Segundo homem, a jovem apareceu na celebração usando um vestido branco, o que deixou a noiva extremamente irritada.

Conforme publicado pelo The Mirror, as coisas ficaram ainda mais tensas depois que ele se recusou a expulsar a irmã da festa, como era esperado por sua esposa.

Em um post de desabafo, feito no Reddit, o homem conta: “Minha mãe veio do exterior especificamente para o meu casamento. Ela veio acompanhada pelo marido e por uma de suas enteadas, e eu não os conhecia, então não sabia nada sobre eles. Aparentemente tudo estava ok, até que a enteada da minha mãe apareceu no casamento usando um vestido branco brilhante”.

Segundo relato, assim que notou a presença da jovem usando um vestido branco, a noiva ficou completamente embaraçada e irritada. “Disse que talvez ela não soubesse dessa regra de etiqueta já que em seu país as mulheres se casam de vermelho, mas minha esposa disse que isso não era desculpa, pois, minha mãe sabia disso”.

Ele não defendeu a esposa

Diante da situação inusitada, a noiva pediu para que a meia-irmã do noivo fosse retirada do local do casamento, mas ele não concordou com o pedido.

“Eu disse que não me sentia confortável em fazer isso porque eles tiveram um longo voo até aqui e isso envolveu altos custos para todos”, conta o homem.

“Conforme o casamento acontecia eu vi que a situação estava realmente incomodando minha esposa e os amigos dela insistiam em comentar toda hora sobre o vestido da minha meia-irmã. Finalmente eu pedi para eles se retirarem, mas minha esposa acha que foi tarde demais”, explica o homem.

“Ela afirma que não tinha como minha mãe não saber da regra de ‘não usar branco no casamento de outra pessoa’ e que eu escolhi deixar passar porque não queria confrontá-la”, conta o noivo.

Para algumas pessoas, ele realmente poderia ter feito um maior esforço para apoiar sua companheira.

“Foi você quem as deixou chegar nessa situação embaraçosa. Um simples telefonema ou mensagem explicando as regras de etiqueta de sua cultura teria evitado tudo isso”, comentou uma pessoa.

“Sua esposa está certa. Você não se sentiu à vontade para enfrentar algo que a deixou mal, mesmo sendo um pedido dela durante seu casamento”, finalizou outra.