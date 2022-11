Musa do OnlyFans enviou nude para Casemiro? Modelo prometeu fotos picantes em jogo contra a Suíça

Ontem (28) os brasileiros finalmente puderam celebrar mais uma vez a vitória de nossa seleção e em entres o temas que repercutiram, além dos memes, é claro, uma publicação de Daiane Tomazoni, uma das Musas do OnlyFans — plataforma paga de compartilhamento de conteúdo adulto — repercutiu após a modelo afirmar que enviaria uma foto “nude” para os jogadores que fizessem gols na partida desta segunda-feira.

Em sua conta do Twitter, Daiane escreveu: “Depois de tanta repercussão com a ideia de mandar um “nude” a cada gol do Brasil, agora na partida contra a Suíça o jogador do Brasil que marcar também vai receber um nude no direct. Se ele vai ver, é decisão dele! hahaha”, o que dá a entender que ela teria compartilhado posteriormente um registro do tipo para Casemiro, que foi a estrela do jogo que permitiu a vitória contra a Suíça.

Veja a publicação original a seguir. (Caso não consiga visualizá-la, basta que acesse o link).

🇧🇷🥅⚽️ Depois de tanta repercussão com a ideia de mandar um "nude" a cada gol do Brasil, agora na partida contra a Suíça o jogador do Brasil que marcar também vai receber um nude no direct. Se ele vai ver, é decisão dele! hahaha



Tudo pelo Hexa!#FifaWorldCup#CopadoMundo — daianetomazoni (@tomazonidaiane) November 28, 2022

Além do atleta da seleção brasileira, no Instagram, Tomazoni também afirmou que postaria um “nude gratuito” a cada gol da seleção. “E deu Brasil! Como prometido, postei o nude no meu grupo gratuito”.

Questionada pelo portal UOL se realmente enviou o clique para o jogador que é casado com Anna Mariana Casemiro, a modelo da plataforma de conteúdo adulto não respondeu o jornal.

Próximo jogo do Brasil

Após a vitória por 1x0 contra a b, na próxima sexta-feira (2), a seleção brasileira enfrenta Camarões, na partida que acontece às 16h, horário de Brasília.

