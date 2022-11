Mulher se recusa a mudar a data de seu chá de bebê e compra briga com a irmã

Uma mulher foi criticada por sua irmã devido a data escolhida para comemorar seu chá de bebê. As irmãs, que começaram a se aproximar nos últimos anos, nem sempre tiveram um bom relacionamento.

Contando sua história no Reddit, a mulher explica que seu relacionamento com a irmã nunca foi dos melhores, sendo que a situação ficou mais aceitável depois do nascimento de seu sobrinho, com o qual ela é extremamente apegada.

Agora que está esperando por seu primeiro filho, a mulher esperava que as coisas melhorassem ainda mais, mas se surpreendeu quando o que aconteceu foi exatamente o contrário.

“Nós decidimos fazer o chá de bebê em fevereiro de 2023 ou na primeira semana de março. Como meu sobrinho faz aniversário no dia 24 de fevereiro nós sugerimos ou uma semana antes, ou uma semana depois para não atrapalhar as comemorações”, conta.

Além do aniversário do sobrinho, a mulher também tem uma amiga que está com o mesmo tempo de gestação que ela, e juntas combinaram datas separadas para as comemorações com a intenção de poderem participar de todos os momentos.

A irmã não gostou da ideia

Segundo relato, apesar dos planos para não chocar as datas comemorativas, a mulher conta que sua irmã não ficou satisfeita.

“Liguei para ela e expliquei a situação antes de perguntar qual final de semana ela preferia por conta do aniversário do meu sobrinho. Ela ficou na defensiva e disse que estou priorizando meus amigos ao invés do meu sobrinho e desligou na minha cara”.

“Como ela não se posicionou, decidi pelo dia 18 de fevereiro e já reservei tudo. Avisei a ela por meio de uma mensagem e recebi a seguinte resposta: ‘Não vou ao seu chá de bebê. Se não for no dia 4 de fevereiro, não conte comigo. Você é uma tia ruim que está escolhendo seus amigos ao invés do seu sobrinho’”.

Depois de chorar por conta da resposta e da atitude de sua irmã, ela afirma ter se sentido como a “errada da situação”, mas para os usuários do Reddit, ela está certa.

“Você tentou conversar com ela sobre isso antes de definir uma data, não tem erro da sua parte. Sua irmã é quem está agindo de forma estranha. Não se sinta mal e não pegue as más vibrações dela”, comentou uma pessoa.

“É o seu chá de bebê e sua irmã está exagerando sem motivo. Você escolhe a data que quiser”, comentou outra.