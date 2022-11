Mulher compra enfeite de estrela, mas acaba com um T-Rex em sua árvore de Natal

Uma mulher ficou completamente espantada quando recebeu a encomenda do que deveria ser a decoração do topo de sua árvore de Natal. Segundo Chloe Hewitt, moradora do Reino Unido, ao invés de uma bela estrela a família recebeu um grande “T-Rex”.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher conta que está proibida de remover a “peça decorativa” que já conquistou a todos na casa.

Pensando em finalizar sua decoração com tema rústico, ela encontrou na internet um delicado topo de árvore em forma de estrela que ficaria perfeito. Sem perder tempo, a mãe comprou o item com animação, mas ficou apreensiva assim que um enorme pacote chegou em sua casa.

Ao invés de um pacote pequeno e condizente com o tamanho do enfeite, ela recebeu uma grande caixa e, ao abrir, se deparou com um grande T-Rex de brinquedo, algo que sua filha, apaixonada por dinossauros, não deixou passar.

“Fiquei confusa quando o pacote chegou pois esperava uma caixa pequena. Quando abri eu logo estranhei o seu conteúdo e fiquei ainda mais assustada quando apertei e ele começou a rugir para mim”, conta.

Ela está proibida de remover o dinossauro

Após confirmar o pedido e ter certeza de que a filha não alterou o item comprado por ela, a mãe cedeu aos pedidos da menina e terminou de montar sua agora “Árvore-Rex”.

“Minha filha ama dinossauros! Colocamos ele no topo da árvore e estamos sob vigia e com instruções claras de não o remover. Minha filha diz que mesmo se a estrela aparecer, o T-Rex vai continuar na árvore”.

“Estou me acostumando com ele e de uma certa forma ele se encaixa no tema verde que escolhi para a árvore. Eu ainda tentei contato com a loja para informar que recebemos o item errado, e me ofereci para pagar pelo dinossauro pois minha filha está apaixonada por ele. Ele já é um membro da nossa família”.

Segundo a empresa responsável pela venda e entrega do item, realmente aconteceu um erro no pedido. “Entramos em contato com eles e a presenteamos com o enfeite correto”.