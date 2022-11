Mulher afirma que ‘pessoas magras devem pagar menos’ por passagens aéreas

Uma mulher causou revolta na internet ao afirmar que “pessoas magras devem pagar menos por passagens aéreas”. Segundo relato, compartilhado no fórum online Mumsnet, ela ficou revoltada ao ser taxada pelo excesso de peso em sua bagagem.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher fez um post anônimo para compartilhar sua indignação com os demais usuários do fórum. Na ocasião ela explica ter sido obrigada a pagar pelo excesso de peso de suas malas e afirmou que isso era injusto já que seu peso somado ao de sua bagagem era inferior ao peso de sua amiga que estava no mesmo voo.

“Recebi uma multa por excesso de peso na bagagem de mão. O peso combinado entre eu e minha bagagem era de 69 kg no total, enquanto minha amiga, que não foi taxada porque sua mala estava dentro do permitido, pesa 90 kg sem contar sua bagagem!”.

Suas declarações causaram uma grande revolta

Sem questionar a cobrança, ela pagou pela taxa e seguiu viagem, mas insistiu em afirmar que as empresas aéreas “deveriam rever essa regra” e incluir o peso corporal dos clientes no peso total permitido por pessoa.

“Não seria mais justo usar o peso combinado entre o passageiro e sua bagagem de mão para determinar o excesso de taxas?”, afirma a mulher.

Em pouco tempo, diversos usuários revoltados interagiram com a publicação. “Então minha cadeira de rodas também deve ser pesada? Que tal uma família com um bebê que não paga a passagem do bebê e pode levar um carrinho?”, comentou uma pessoa.

“Se você realmente pensa assim então você está realmente com problemas na sua cabeça! Mulheres grávidas devem pagar mais também? Se for de gêmeos mais ainda? E pessoas com problemas de tireoide?”, questionou outra.

Para uma terceira, a situação vai além e pode gerar constrangimentos e problemas de saúde: “Então devemos incentivar os distúrbios alimentares ao agir dessa forma e promover uma pesagem pública e vergonhosa? Isso tornaria o acesso a viagens impossível para muitas pessoas”.