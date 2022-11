Jovem se recusa a ser adotado pela madrasta e causa confusão com o pai

Um jovem foi até o Reddit para desabafar com os demais usuários da plataforma sobre um desentendimento recente com seu pai. Segundo seu relato, o pai insiste que ele seja legalmente adotado pela madrasta, mas ele se recusa a aceitar.

De forma anônima, o jovem explica que perdeu sua mãe quando tinha 1 ano e meio de vida, o que o faz não ter lembranças dela a não ser as compartilhadas por sua família, com quem tem contato direto.

Quando ele completou sete anos, seu pai conheceu a atual esposa e, em apenas alguns meses ela fez uma declaração da qual ele não gostou: “Ela disse que mal podia esperar para me dar outra mãe. Eu disse que não queria ter outra mãe”.

Apesar da recusa do jovem, o assunto voltou a ser discutido quando ele completou nove anos, mas ele manteve sua resposta.

“Ela disse que me amava muito e que seu sonho era ser minha mãe, eu fui sincero e disse que não pensava nela como minha mãe. A esposa do meu pai insistiu e disse que poderíamos tentar estreitar os laços e esperar para seguir com a adoção legal quando eu estivesse pronto”.

“Meu pai insistiu que não tinha mulher mais merecedora do que ela e eu precisei dizer que não a amava o bastante para deixá-la ser minha mãe. Eles então me mandaram para terapia”, conta.

Ele continua tendo a mesma opinião

Segundo relato do jovem, mesmo após sessões de terapia sua opinião não mudou e ele permaneceu firme em sua escolha de não ser adotado pela esposa do pai.

“As coisas melhoraram por um tempo enquanto ela tentava engravidar, mas ela não conseguiu e precisou fazer uma fertilização in vitro. Está tudo indo bem até a 15ª semana, quando ela perdeu o bebê e ficou hospitalizada”.

“Meu pai então decidiu que eu preciso dar a ela o que ela quer e que ela é minha mãe quer eu queira ou não. Ele tentou justificar dizendo que a adoção a ajudaria a superar seu luto, mas eu disse a ele que já tenho minha decisão e que não vou deixá-la me adotar por pena”, conta o jovem.

“Não sou um brinquedo que pode preencher o desejo dela de ser mãe, sou uma pessoa real, filho dele, filho da minha mãe e não sou filho dela. Meu pai então disse que está desapontado comigo e que esperava que eu fosse mais amoroso com ela. Eu estou errado?”, questiona.

Para as diversas pessoas que opinaram sobre a história, o jovem está certo em seguir com sua opinião própria.

“Eles sabotaram as chances de vocês terem um relacionamento saudável quando começaram a forçar a adoção. Você não pode forçar alguém a se importar com outra pessoa. Eles precisam respeitar seus sentimentos”, comentou uma pessoa.

“Sinto dizer, mas nunca foi realmente por você e sim pelo ideal de ‘família perfeita’ do seu pai e de sua madrasta”, finalizou outra.