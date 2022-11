Homem diz a namorada que não pode ‘se dar ao luxo de ser seu sugar daddy’

Um homem de 27 anos de idade usou o Reddit nesta segunda-feira para relatar como tem sido seu relacionamento nos últimos tempos. De acordo com ele, sua namorada, de 23 anos, é linda assim como as amigas dela, que adoram festejar ao lado de homens ricos. O problema surgiu quando ele sentiu uma cobrança neste quesito.

“Minha namorada e eu estamos juntos há alguns anos. Eu ganho uma vida decente, mas não sou rico da NBA. Não tenho um fundo fiduciário. Não sou um milionário da tecnologia. Só recebo um bom salário e bônus. O suficiente para pagar boa parte da minha casa e me formar sem dívidas”, iniciou o relato, por meio do usuário u/New-Vermicelli-916.

“Quero me aposentar jovem o suficiente para aproveitar minha vida, então invisto e economizo a maior parte do meu dinheiro. Ainda estou curtindo minha vida agora. Vamos ir ao ‘All Inclusive’ na Jamaica para o Ano Novo”, continuou.

Desentendimento entre casal

De acordo com o relato, a namorada do rapaz tem ciúmes das amigas, pois vivem ganhando presentes luxuosos e saindo o tempo todo para jantares. Embora ele acredite que ela o ame, sua parceira segue trazendo à tona as coisas recebidas por suas amigas dos admiradores.

“Finalmente rebati e disse que não podia me dar ao luxo de ser um ‘sugar daddy’. Ela disse que suas amigas não são assim. Então, indiquei que elas literalmente não ganham dinheiro suficiente para sustentar o estilo de vida que levam. Apontei que uma delas dirige um Lexus de Us$ 100.000 e ela trabalha meio período em um restaurante como recepcionista”, escreveu.

O homem conta que sua namorada o acusou de jugar suas amigas e chamá-las de “profissionais do sexo”, embora ele não tivesse dito aquilo. Segundo o rapaz, não seria algo a ser dito por ele.

“Pedi a ela que explicasse como suas amigas pagam jantar em restaurantes muito caros enquanto ganham um salário-mínimo em alguns casos. Agora ela acha que sou um idiota por fazer o que sinto serem observações apropriadas”, desabafou.

“Ela perguntou se eu a considero assim porque pago tudo e recebo seis vezes mais do que ela. Falei que não. Que tenho orgulho de ter uma professora como namorada. Mas ela ainda está de mau humor”, finalizou.

