Garçom compartilha experiência após receber ‘asquerosa’ gorjeta de cliente

Quando pensamos em gorjeta, a primeira ideia que vem à sua mente é a de contribuir com algum aporte financeiro para o garçom que te atendeu, geralmente com uma quantia de 10% do valor total de sua conta, certo?

MAAAAAAAAAAAAAAS, uma foto compartilhada no Twitter pela conta @soycamarero, que visa relatar experiências vividas por garçons, mostrou uma gratificação inusitada deixada por um cliente em um restaurante.

Em espanhol, o usuário da rede social escreveu: “Obrigado pela gorjeta, senhores clientes”, rendendo mais de 40 mil curtidas e diversos comentários na publicação.

Mas, afinal, qual foi a gorjeta deixada pelo cliente?

Evidentemente com a legenda em tom de ironia, a imagem mostra que além dos talheres utilizados pelo suposto cliente, o consumidor ainda deixou uma fralda aparentemente usada, dentro do prato com os demais itens.

Gracias por la propina señores clientes... pic.twitter.com/3eBGPzEsIy — Soy Camarero (@soycamarero) November 23, 2022

Como era de se esperar, além dos comentários sobre o acontecido, os internautas aproveitaram também a oportunidade para compartilhar suas experiências pessoais. Um deles mostrou uma foto antiga na qual o cliente deixa cinzas de cigarro em um prato.

E você, o que acha de ambos os casos?

