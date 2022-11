Esposa é criticada por ‘arrastar’ o marido para a festa de 18 anos da sua irmã

Um homem foi criticado por sua esposa depois de se recusar a comparecer ao aniversário de 18 anos de sua cunhada para participar de um jantar de negócios. Segundo relato, a situação ficou ainda mais crítica quando a festa e o jantar de negócios foram realizados no mesmo restaurante.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a esposa foi até o Reddit para contar sua versão dos fatos e questionar os demais usuários da plataforma sobre como agiu diante da situação inusitada.

Segundo ela, o marido se recusou a comparecer ao jantar de aniversário da cunhada por “ter um jantar de negócios com alguns clientes importantes”.

“Minha família, e minha irmã, ficaram desapontados com a decisão dele. Todos o queriam por perto uma vez que era o aniversário de 18 anos dela e a presença do meu marido ao meu lado era importante”, conta a mulher.

Eles se encontraram “acidentalmente”

Segundo relato da mulher, a família ficou surpresa ao descobrir que o jantar de negócios do homem estava sendo realizado no mesmo restaurante em que eles comemorariam o aniversário.

“Nós o vimos sentado à mesa com seus clientes. Eu acenei para ele, ele me viu e ignorou. Ele não ficou surpreso com a nossa presença no local”, conta.

“Meus pais então perguntaram o motivo dele não vir até nossa mesa para cumprimentá-los na hora do parabéns, e eu decidi buscá-lo”.

Foi neste momento que a mulher decidiu interferir no jantar do marido para “arrastá-lo” até a festa.

“Cheguei na mesa e pedi licença, me apresentei aos clientes dele e perguntei se ele iria demorar para se juntar à nossa família para o parabéns. Ele disse que estava ocupado e eu insisti até ele sair da reunião e me acompanhar”.

“Meus pais pediram a ele para pegar um pedaço de bolo e tirar uma foto, mas ele apenas saiu parecendo estar irritado. Quando cheguei em casa ele me repreendeu na frente dos meus pais dizendo que eu o envergonhei e o fiz parecer pouco profissional na frente dos clientes, arruinando suas chances de fechar negócio”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, o marido está com razão: “Parabéns para sua irmã, mas reuniões de trabalho superam o aniversário da cunhada. Se vocês faziam questão da presença dele, então deveriam ter mudado a data ou o horário da comemoração”.

“Agora os clientes vão pensar que seu marido agiu propositalmente para interromper a reunião e poder comparecer à festa. Isso é extremamente prejudicial e nada profissional”, comentou outra pessoa.