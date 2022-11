Caso Madeleine McCann: Novo mandado de prisão é emitido para principal suspeito

A investigação sobre o desaparecimento da menina Madeleine McCann acaba de ganhar novos rumos. A criança que nunca mais foi vista depois de passar férias na Praia da Luz, em Portugal, em 2007, hoje teria 19 anos.

De acordo com o jornal The Telegraph, um novo mandado de prisão urgente foi emitido para o principal suspeito do desaparecimento da britânica. Estima-se que Christian Brückner continue sendo o acusado, mesmo que seu nome não tenha sido revelado, pois o cidadão é alemão e tem 45 anos.

Brückner já foi condenado por tráfico de drogas e crimes sexuais, sendo também ligado a uma série de casos de estupro em Portugal. No momento, ele cumpre uma sentença de sete anos por estuprar uma mulher de 72 anos em setembro de 2005 no mesmo resort de férias na Praia da Luz onde Madeleine desapareceu.

O criminoso se tornou o foco das autoridades mais de 10 anos depois do desaparecimento de Madeleine, quando se gabou para um amigo de que “sabia tudo” sobre o que havia acontecido com a garota desaparecida.

Em 2021, o promotor principal do caso, Hans Christian Wolters, anunciou que sua equipe estava “confiante de que temos o homem que levou e matou Madeleine”, apesar do acusado negar seu envolvimento no crime.

O último mandato do tribunal afirma que ele será um risco de fuga se for libertado conforme planejado em 2025. A ordem precisa ser aprovada na Itália, onde Brückner foi preso em 2018 antes de ser extraditado para sua terra natal, a Alemanha.

Outro cinco casos adicionais também estão pendentes e podem mandá-lo a novos julgamentos se forem aceitos.

