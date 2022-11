Caçador turco morre após ser baleado por seu próprio cachorro; entenda o que aconteceu

O turco Ozgur Gevrekoglu, de 32 anos, morreu após ser atingido por um tiro acidental da própria arma enquanto caçava na província de Samsun, na Turquia, no último domingo (27). Segundo a imprensa local, a espingarda estava pendurada nas costas dele, quando o seu cachorro se aproximou e começou a pular, acionando o gatilho.

Conforme o jornal Vitrin Haber, Haber saiu para caçar com um amigo e quando já se preparava para ir embora, colocando os suprimentos no porta-malas do carro, o seu cachorro se aproximou. O animal estava agitado e pulou nas costas do dono, pressionando o gatilho da arma e efetuando o disparo.

O turco não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo dele passou por uma perícia e as investigações sobre o caso continuam em andamento.

O amigo da vítima chegou a ser detido suspeito no caso, mas, após a investigação encontrar indícios sobre o disparo acidental feito pelo cachorro, ele foi liberado.

Ozgur, que teve o primeiro filho 10 dias antes de morrer, foi enterrado na cidade de Alaçam, também em Samsun.

Baleada enquanto tirava foto

Uma mulher de 36 anos levou um tiro na cabeça enquanto segurava uma arma para posar para uma foto, em Araras, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, tudo indica que a pistola disparou acidentalmente e acabou acertando Eva Cristina Dias. Um homem de 30 anos, que se apresentou como sendo o dono do revólver, foi preso por porte ilegal.

Eva Cristina Dias, de 36 anos, foi atingida por um tiro disparado pela arma que segurava para posar para uma foto e não resistiu (Reprodução/Redes sociais)

O caso aconteceu no último dia 20. Conforme a investigação, Eva estava segurando a pistola Taurus, 9 milímetros, para posar para uma foto. Foi quando a arma disparou e o tiro acabou acertando a cabeça dela, que foi levada a um hospital, onde ainda chegou com vida, mas acabou morrendo.

O dono do equipamento apresentou à polícia seu registro de CAC (Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador). Porém, ele não tem porte para esse tipo de arma e acabou preso. Ele foi indiciado, pagou fiança e foi liberado.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e lesão corporal. A pistola foi apreendida e a Polícia Civil diz que o caso segue sendo investigado.

