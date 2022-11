Torcedor compra camisas do Brasil em site chinês e personalização dá errado: “Será Pedrinho”

Torcedor viraliza ao receber camisas do Brasil personalizadas com erros cometidos por site chinês (Reprodução/Instagram @pedrogurgelfa)

Os brasileiros lotam as redes sociais de memes relacionados à Copa do Mundo do Catar. Entre eles estão a expectativa para o hexa, as preparações para assistir aos jogos, mas uma confusão com uma encomenda deu o que falar nos últimos dias e acabou virando meme. Tudo aconteceu com corretor Pedro Gurgel, que comprou três camisas da seleção brasileira em um site chinês. Mas, ao receber o pedido, ele viu que a personalização não deu muito certo e viralizou na web.

🚨VEJA: 'Será Pedrinho': torcedor recebe camisas da Seleção com erro na personalização e viraliza na web.😂 pic.twitter.com/LvGU0C0IQ3 — Closer Brasil (@closerbrasil) November 24, 2022

Paulo, que mora em Natal, no Rio Grande do Norte, encomendou três camisetas, que deveriam conter nas costas os nomes de “Maria Clara”, “Paulinha” e “Pedrinho”. Assim, ele explicou o número que deveria constar embaixo de cada nome e, para isso, escreveu: “Será Pedrinho, 12″ na descrição do produto.

O problema é que a empresa chinesa não entendeu exatamente a explicação e devolveu as camisas com os nomes “Será Paulinha”, “Será Maria Clara” e “Será Pedrinho”.

O corretor se divertiu com a situação e mostrou no seu Instagram o resultado da encomenda. Logo a história viralizou. “‘Galantia’?, ‘non’ tem ‘galantia nón’”, brincou ele nas postagens.

Depois, o corretor falou sobre os erros e disse que, apesar do pedido não ter sido o que ele fez, as camisetas não vão ser deixadas de lado.

Nesta segunda-feira (28), inclusive, quando o Brasil enfrenta a Suíça, às 13h (horário de Brasília), ele já mostrou que a família está preparada e devidamente trajada com suas camisas.

“Nem inventem de copiar. Deixem a minha camisa ser única e exclusiva”, escreveu ele nas redes sociais.

Torcedor que viralizou ao mostrar camisetas recebidas com personalização errada já se prepara para o jogo de hoje do Brasil (Reprodução/Instagram @pedrogurgelfa)

