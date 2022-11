Relacionamento termina após ultimato: ‘Ou temos um filho, ou acabou’

Uma mulher está passando por momentos complicados após receber um ultimato de seu namorado. Segundo ela, o homem exige ter um filho biológico mesmo sabendo de suas limitações físicas e potenciais riscos de encarar uma nova gravidez.

Em um relato tocante a mulher foi até o Reddit para pedir ajuda aos demais usuários da plataforma sobre como lidar com a situação e se exagerou ao tomar uma atitude.

Sem se identificar ela explica: “Eu tenho uma filha de 7 anos e meu namorado se dá bem com ela. Ele sabe que minha filha é um milagre pois tive uma gravidez de alto risco e passei 8 meses internada no hospital por conta disso. Ele também sabe que fiquei com diversos problemas de saúde desencadeados pela gestação”.

“Em resumo: uma nova gravidez pode me levar a morte”, explica a mulher de forma direta.

Por este motivo, ela decidiu ser sincera com o companheiro e desde os primeiros encontros o sinalizou sobre suas limitações quanto a ter outro filho.

“No início ele disse que estava tudo bem, mas na última semana ele começou a jogar pequenas indiretas sobre querer ter um filho biológico e minha filha do nada me pediu para ter um irmão ou irmã”, conta.

Eles acabaram se separando

Após questionar o parceiro sobre sua vontade de ser pai, a mulher conta que ele confirmou e não se mostrou aberto a possibilidade de adotar uma criança.

A situação se complicou ainda mais quando o homem voltou de uma “noitada com os amigos” e decidiu cobrar uma decisão da namorada. A discussão foi tão grande que ele acabou passando a noite no sofá.

“Pela manhã ele me deu um ultimato. Ou temos um filho ou o relacionamento acabou. Eu nunca pensei que ele fosse agir dessa forma, era como se ele tivesse se transformado em uma pessoa que eu não conheço”.

“Eu expliquei a ele que eu provavelmente morrerei se engravidar novamente e afirmei que não teria um novo filho. Ele então começou a quebrar coisas e a dizer que sou uma pessoa defeituosa que o fez perder tempo. Eu o expulsei de casa e não acho que estou errada, mas agora seus familiares ficam me mandando mensagens e me culpando por recusar a ‘única obrigação que uma mulher tem com seu parceiro’ e por colocá-lo para fora só porque ele queria começar uma família”, finaliza a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela agiu corretamente enquanto o companheiro estava apresentando um comportamento estranho para um namoro: “É estranho esse tipo de atitude sendo que vocês não estavam casados”.