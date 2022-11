Noiva expulsa a sogra do casamento após ela aparecer usando um vestido branco

Uma noiva ficou completamente irritada com a atitude de sua sogra durante o casamento. Conforme relato, feito por ela no Reddit, a mãe de seu noivo foi expulsa da recepção após aparecer usando um vestido completamente branco.

Segundo publicado pelo The Mirror, a noiva contou sua história sem se identificar e aguardou pela opinião de outras pessoas para saber se agiu corretamente.

Relatando o ocorrido, a noiva explica que apenas alguns dias antes do casamento sua sogra sofreu um “grave acidente durante um passeio a cavalo”.

Na ocasião, a mulher quebrou os dois punhos o que a fez ter sérias dificuldades para conseguir comer durante a recepção do casamento, causando um pequeno incidente envolvendo o jantar e seu vestido turquesa.

Após derrubar o prato de comida em seu vestido, a mãe do noivo precisou se trocar e retornou para a recepção utilizando um vestido branco, o que não agradou a noiva.

“Ela disse que era o único vestido que ela tinha e que o trouxe para usar na noite seguinte”, conta a noiva.

Ela expulsou a sogra do casamento!

Apesar das dificuldades da sogra em conseguir manejar os talheres terem sido causadas por um acidente, a noiva não se importou e a confrontou sobre o uso de um vestido branco no casamento.

“Disse a ela que ela não pode usar branco no meu casamento e ela ficou irritada. Ela disse que tinha quebrado os punhos e me mandou deixá-la em paz pois ‘estava tudo bem por ser um vestido de festa curto’. Eu fiquei extremamente desconfortável”.

“Pedi para ela colocar outro vestido e ela se recusou pois ele estava sujo de comida. Fui até meu marido, o filho dela, e expliquei a situação então ele disse a ela para por o outro vestido ou ir embora, e ela escolheu sair”, revela a noiva.

Em pouco tempo, a história se espalhou entre os outros membros da família que não ficaram felizes e passaram a agir de forma “fria e distante” com a noiva no restante da recepção e em outros eventos de família que aconteceram depois. Para os usuários do Reddit, isso é uma consequência para a ação da mulher.

“Para mim foi uma consequência da escolha que você fez. Passar algumas horas se sentindo estranha ou passar toda sua vida de casa com a família do seu noivo lembrando que você agiu de forma infantil com sua sogra e a expulsou do casamento mesmo com os punhos quebrados”, comentou uma pessoa.

“Os punhos dela estavam quebrados e você ficou irritada com a cor do vestido dela depois do jantar? Você parece ter tido uma atitude fria com a mulher que será sua sogra por muito tempo”, comentou outra.

“Você precisa se desculpar com ela, tente mostrar um pouco de bondade”, finalizou uma terceira.