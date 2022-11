Imagens mostram cobra píton camuflada que atacou e arrastou criança de 5 anos para piscina

Mais um ataque de píton se tornou notícia recentemente. Dessa vez, um menino de cinco anos foi arrastado pela cobra para a piscina da sua casa na Austrália.

De acordo com o portal Latestly, Beau Blake caminhava pela beira da piscina enquanto seu pai e avó o vigiavam. De repente, uma píton de 3 metros de comprimento saiu dos arbustos próximos ao menino e o atacou na perna.

A criança e cobra caíram na piscina, mas os adultos agiram rápido e enquanto o pai tentava tirar a cobra que estava enrolada com força e tinha os dentes cravados na pele do menino, a avó estrangulava ao réptil.

A criança foi socorrida e levada ao hospital para tratar os ferimentos. Imagens compartilhadas nas redes mostraram o resultado do ataque e o animal.

A píton é uma das maiores cobras do mundo e está ao lado da sucuri nessa lista. Um caso semelhante foi documentado no Brasil em Cosmorama, no interior de São Paulo.

Na época, um menino também foi salvo pelo avô mordido e constringido por uma sucuri enquanto nadava em um córrego.

Seu Joaquim, que no incidente tinha 66 anos, salvou o neto Matheus, de oito anos, com um facão. A luta contra a sucuri de cinco metros durou aproximadamente meia hora

“A força uma hora daquela lá de cima que deu, que eu não tinha força mais. Deus me ajudou e me deu força naquela hora e coragem que eu não tinha coragem de pegar numa cobra assim”, disse o idoso em entrevista ao g1.

A criança recebeu 21 pontos e ficou com marcas do ataque. Confira mais sobre o caso no vídeo a seguir:

