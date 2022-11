Após descobrir traição, mulher proíbe o ex de assistir ao nascimento do filho

Uma mulher decidiu proibir o pai do seu filho de assistir ao nascimento da criança depois de descobrir que ele a traiu durante a gravidez.

Em um relato que foi publicado anonimamente no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, a mulher conta que só soube do caso do marido depois de anunciar a gestação após três anos de tentativas.

“Estamos separados e estou aguardando somente o divórcio ser finalizado. Ele me traiu com uma colega de trabalho e eu soube depois que contei para ele que finalmente conseguimos ter nosso filho”.

“Eu pedi o divórcio depois que ele confessou sobre o caso e ele se mudou para outro lugar. O bebê nasce em dezembro e eu não quero a presença do meu ex-marido na sala de parto comigo”, conta a mulher.

Ela foi criticada por sua escolha

Segundo a mulher, sua decisão não é uma forma de punir o ex-marido, mas sim de se preservar durante o nascimento do filho.

“Ele não é mais meu marido e não quero que ele veja meu corpo ou esteja presente no momento em que meu filho nascer. Quando terminamos um relacionamento nós não deixamos que nossos antigos companheiros vejam nossos corpos ou participem de momentos importantes”.

“Com a minha decisão ele ficou completamente fora de si e falou inverdades para diversas pessoas que passaram a me criticar. Como posso estar errada nisso se é tudo sobre o meu corpo?”, questiona a mulher.

Para os usuários da plataforma, a mulher está correta em sua decisão e passa longe de ser uma pessoa ruim ou perversa por proibir a presença do ex na sala de parto.

“Apenas oriente os médicos e as enfermeiras a não permitir a entrada dele no local. Não diga a ele quando você entrar em trabalho de parto”, orientou uma pessoa.

“Toda enfermeira sempre diz que a mãe é quem manda no quarto e só quem ela permitir é que vai permanecer no local. Você é quem tem essa escolha”, comentou outra.

“Você já vai passar por um grande estresse quando seu bebê nascer e definitivamente não precisa de mais esse”, finalizou uma terceira pessoa.