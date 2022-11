Noiva é multada em R$1080 pelos maquiadores após atraso da família

Uma noiva ficou completamente frustrada com o comportamento de seus familiares e madrinhas durante os preparativos para seu casamento. Segundo relato, o atraso de todos no dia da cerimônia fez com que ela fosse multada em R$1080 (165 libras).

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o atraso acabou levando a uma grande discussão que terminou com a noiva brigando com seu pai durante a recepção do casamento.

De forma anônima, a noiva revela que se casou recentemente e que, como sempre foi “fanática por organização”, decidiu montar um pequeno livro encadernado para cada um dos familiares e de suas madrinhas com os horários de compromissos, referências de maquiagem, roupa e passos a seguir na celebração.

No entanto, mesmo com toda organização da noiva as coisas saíram do controle. Cientes de que a maquiagem estava agendada para as 11 horas, a mãe e as madrinhas da noiva acabaram chegando ao local quase 2 horas depois do agendado.

Tudo terminou em uma grande confusão

Com o atraso das mulheres, a noiva foi multada por cada 15 minutos em que a equipe de maquiadores ficou aguardando a chegada das demais pessoas a serem maquiadas, fato que a deixou completamente irritada.

Ela então decidiu buscar apoio com seu pai, mas não teve o suporte esperado: “Mais tarde naquele dia eu fui conversar com meu pai e reclamei por ter me sentindo magoada enquanto fui obrigada a me arrumar sozinha porque ninguém chegou para se maquiar no horário agendado, além disso, também falei sobre o valor da multa”.

“Ele disse que ‘era só dinheiro’ e isso me tirou do sério! Ainda expliquei, mas levantando a voz, que era o dia do meu casamento e que não era sobre dinheiro. Depois eu saí para tomar um ar e evitar outro desastre na minha maquiagem”.

“Ninguém se ofereceu para pagar a taxa ou se desculpou por me deixar sozinha. Meu pai apenas me mandou uma mensagem falando que fui imatura e que o envergonhei por levantar a voz onde outras pessoas podiam ouvir”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, a noiva teve razão em se sentir deixada de lado: “Estava pronta para julgar mais uma noiva neurótica, mas claramente não é o seu caso. Sua família te desrespeito muito e a única coisa que você poderia ter feito melhor era direcionar sua raiva de outra forma”.

“Você deveria ter dispensado os maquiadores no horário combinado e quando sua família chegasse, elas teriam que se virar para fazer a própria maquiagem. Eles agiram de forma intencional, se fosse você enviaria uma conta para eles pagarem o reembolso da multa”, finaliza outra pessoa.