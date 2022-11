‘Minha amiga quer que eu largue meu namorado para ela sair com ele’

Uma mulher decidiu colocar um ponto final em uma amizade de mais de 10 anos depois que a amiga exigiu que ela terminasse seu namoro. Segundo o desabafo da jovem, feito no Reddit, a intenção da amiga é poder “sair com o namorado” dela depois do término do relacionamento.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a jovem, de 22 anos, contou sua história em um longo desabafo realizado em um tópico do Reddit. De forma anônima ela revela que este não foi o primeiro comportamento manipulador da amiga.

“Nos conhecemos aos quatro anos de idade e crescemos como irmãs. Como nossos país também são amigos nós nos víamos todos os finais de semana”, conta.

“Na época da escola eu ficava muito insegura da minha aparência quando estava perto dela, mas não a culpo por isso, ela não tem culpa de ser bonita. Sempre que eu estava gostando de alguém e dizia isso a ela, ela falava que eu não tinha chances com a pessoa e depois de um tempo magicamente estava namorando com o cara”.

Por conta deste e de outros motivos, a mulher escondeu seu novo relacionamento e não contou para a amiga que está namorando há 6 meses. No entanto, ela descobriu o relacionamento durante uma festa.

“Não quis dar muitos detalhes, apenas disse que estamos namorando”, conta a jovem.

Ela está tentando fazê-los terminar

Segundo relato, durante a noite a amiga pegou o telefone e encontrou as redes sociais do homem, por onde começou a mandar diversas mensagens para ele.

“Eu só descobri quando ele me mandou uma captura de tela das mensagens. Fiquei chocada pois eram coisas como: ‘Você realmente é o namorado dela? Você é muito bonito para namorar com ela’”.

“Desde então ela fez três contas falsas para mandar mensagens para ele e ele me mostrou todas as mensagens e contou que passou a bloquear todas as contas que entravam em contato com ele e que davam indícios de ser ela”.

Apenas algum tempo depois, com as tentativas frustradas, a amiga decidiu ser direta e foi até a casa da mulher, onde a acusou de trocá-la pelo namorado.

Leia também: Homem acredita ter sido traído após a namorada anunciar que está grávida

“Ela gritou comigo e disse que ele é o tipo dela e que eu deveria terminar com ele porque ele poderia estar com alguém melhor. Depois ela começou a chorar e disse que estou escolhendo ele em vez dela”, conta a mulher.

Para os usuários do Reddit, já passou da hora dela colocar um fim nessa “amizade”. “Você precisa cortá-la de sua vida. Ela definitivamente não é sua amiga”.

“Eu tinha uma amiga assim. Ela sempre tentava me superar e ‘roubar’ os caras de quem eu gostava mesmo que não tivesse interesse anterior neles. Era doentio e tóxico”, comentou uma pessoa.

“Ela não é sua amiga, termine a amizade e a bloqueie de tudo. Ela te coloca pra baixo e ainda tenta roubar seu namorado, quem precisa de inimigos com uma amiga assim?”, finalizou outra pessoa.