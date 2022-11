Cliente se surpreende com o motivo do atraso de seu pedido: ‘O motorista comeu’

Um cliente ficou completamente revoltado ao descobrir o real motivo por trás do atraso em seu pedido para viagem. Segundo relato compartilhado no Reddit, o restaurante foi obrigado a cancelar o pedido depois que o entregador decidiu comer o jantar do cliente.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o relato foi compartilhado de forma anônima em um tópico do Reddit e rapidamente chamou atenção de diversos usuários da plataforma.

De acordo com o autor da publicação, o pedido foi feito via um aplicativo de delivery em um restaurante que normalmente entrega seus pedidos em meia hora.

Dado o prazo de entrega, ele tentou entrar em contato com o restaurante e, depois de muito tentar, conseguiu via aplicativo a resposta sobre o que realmente aconteceu com seu pedido.

Segundo o cliente, o suporte do aplicativo informou que o restaurante solicitou o cancelamento do pedido por “não conseguirem entregar a comida do cliente uma vez que o motorista comeu a refeição”.

Ele não consegue acreditar no que aconteceu

Sem se identificar, o cliente publicou uma imagem da troca de mensagens com a central de suporte do aplicativo. No texto é possível ver que ele reclama da demora na entrega de seu pedido e recebe a surpreendente resposta do restaurante.

“Morto de fome para se enfurecer”, o cliente ainda ficou ainda mais espantado ao descobrir que o motorista em questão era funcionário do restaurante, e não um dos entregadores cadastrados na plataforma.

Leia também: Homem compra iPhone 13 e recebe caixa contendo um óleo para cabelos

Em pouco tempo, diversas pessoas comentaram a publicação: “Sinto muito por você! Acabei de receber um pedido do restaurante chinês e te daria um pouco do meu jantar se pudesse”.

“Isso também aconteceu comigo um tempo atrás. O entregador levou um combo do KFC até um outro fast food local e ficou sentado lá por 20 minutos para depois sair na direção oposta e cancelar a entrega do pedido”, comentou outra pessoa.