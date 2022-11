Ressentida, mulher decide se mudar da casa dos pais sem aviso prévio

Um relato chegou ao Reddit no início desta sexta-feira (25) e movimentou a rede. Por meio do usuário u/kupkake_Queen, uma mulher de 23 anos de idade desabafou no fórum a respeito de uma decisão tomada. De acordo com ela, está se mudando de casa sem avisar aos pais depois de um episódio que a magoou.

“Moro com meus pais desde a pandemia. Eu os amo muito, mas recentemente muitas coisas vieram à tona. Minha família inteira vai fazer um cruzeiro neste Natal e não fui convidada para ir. Perguntei ao meu pai e ele me disse que era para comemorar a formatura do meu irmão na faculdade e seu desejo era apenas a presença de meus irmãos mais novos”, iniciou o desabafo.

“Aceitei aquilo como uma resposta. Depois de pensar nisso, percebi que nos últimos quatro anos não fui convidada ou participei de nenhuma das férias de minha família. Entrei em contato com meu pai e as coisas foram ditas. Posteriormente, minha mãe disse querer que eu me mude, pois está de saco cheio do meu comportamento. Decidi que vou me mudar enquanto eles estiverem no cruzeiro e não vou contar a ninguém”, finalizou o relato.

Suporte e reflexão de internautas na rede social

Depois de compartilhar seu relato, a mulher recebeu diversos comentários de apoio no fórum. O texto mais votado diz o seguinte: “Mude. Você merece ser feliz. Isso é uma merda. Você não merece esse tratamento”, concluiu um internauta.

Embora a história da mulher tivesse recebido compadecimento, outros usuários ainda refletiram sobre o porquê a mãe ter dito “estar de saco cheio” do comportamento da filha.

“Antes de julgar, temos que perceber que ouvimos apenas um lado da história. É possível que ‘Minha mãe disse querer que eu me mude, pois está de saco cheio do meu comportamento’ está dizendo muito sobre como ela age em casa e os pais estão cansados disso”, refletiu.

Outros usuários também levantaram a hipótese de seu irmão querer evitá-la em sua formatura por algum motivo específico.