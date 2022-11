Copa do Mundo: Brasileiros ficam a favor da vitória do México em jogo contra Argentina

A rivalidade entre brasileiros e argentinos no futebol está rendendo para a indústria de memes nacional. Adversário dos “hermanos” no jogo deste sábado (26) na Copa do Mundo, o México ganhou o apoio dos internautas brasileiros.

“Esse Argentina x México tá do jeito que o diabo gosta. Porradaria franca comendo solta, arquibanca inflamada dos dois lados, catimba, confusão, jogo feio e truncado. Puro suco de futebol latino-americano”, comentou um internauta.

Mermão, esse Argentina x México tá do jeito que o diabo gosta.



Porradaria franca comendo solta, arquibanca inflamada dos dois lados, catimba, confusão, jogo feio e truncado.



Puro suco de futebol latino-americano.



Gosto muito. — Desnorteado (@LohanFilippo) November 26, 2022

“Y soy rebelde” figurou entre os principais assuntos no Twitter do Brasil, fazendo uma alusão à novela mexicana “Rebelde”, de 2004, sucesso absoluto por aqui.

Outros, aproveitaram para lembrar de outras produções mexicanas que também foram bem sucedidas na TV brasileira, como “Chaves” e “A Usurpadora”.

E não teve jeito: as piadas com a Argentina foram das mais diversas - e criativas. Confira alguns memes:

Eu gosto muito de Messi, mais até do que o principal jogador do Brasil. Acho que ele é um dos jogadores mais inteligentes dentro de campo. Dito isso, gostaria de dizer que EU QUERO QUE A ARGENTINA SE LASQUE, SOU MEXICANA DESDE PEQUENININHA, Y SOY REBELDE!!!!! pic.twitter.com/2EPVNepKVc — Laís 200% 💉 Cansada (@LaisM0nteiro) November 26, 2022

é hoje que o méxico elimina a argentina da copa do mundo pic.twitter.com/anlQmnmCbR — anna 🇧🇷 (@hopesvantt) November 26, 2022

Todos brasileiros assim hoje com Argentina x México! Que Ochoa guie teus caminhos 🙏🏾 pic.twitter.com/mWslcTLo89 — Vêm pro cabaré 🤪 (@l_mercess) November 26, 2022

Argentina x México e eu me encontro assim: pic.twitter.com/0s7cStgG7t — Vêm pro cabaré 🤪 (@l_mercess) November 26, 2022

bora acabar com a raça desses racistas, BORA MEXICO 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 sou mexicana desde berço pic.twitter.com/jNTiURqRaL — kmnyreiss ☭ 🇧🇷 (@kmnyreiss) November 26, 2022

A TORCIDA DO MÉXICO VAIANDO A POSSE DE BOLA ARGENTINA EITA COMO SÃO DIVOS pic.twitter.com/x448tzjOvq — gustavo 🇧🇷🇲🇽 (@wedicina) November 26, 2022

Hoje eu tô nesse pique y soy rebelde 🇲🇽 vamos México 🇲🇽 pic.twitter.com/ASgc68mMVa — Débora TRI DA AMÉRICA 🇧🇷 (@DeboraBrazcrf) November 26, 2022

Y soy rebelde caralho pic.twitter.com/eTYfdEqxfd — Larissa 🇧🇷 (@BooBearMyDream) November 26, 2022

Essa internauta lembrou de uma situação que marcou a última edição do “Big Brother Brasil”: todas as vezes que a sister Eslovênia Marques sentava próximo a um emparedado usando a cor rosa, este participante era eliminado.

mano a eslovênia tá assistindo a partida da argentina x méxico DE ROSA KKKKKKKKK a eliminação vem aí pic.twitter.com/EK8aHA3GO7 — maelle 🌷🇧🇷 (@beemaelle) November 26, 2022

O jogo

A partida entre as seleções de Argentina e México aconteceu na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Catar 2022. Apesar de contar com um dos melhores jogadores do mundo, Lionel Messi, os argentinos não parecem estar em uma boa fase.

Após uma estreia decepcionante, La Albiceleste perdeu para a Arábia Saudita por 2 a 1, se tornando uma das maiores zebras desta edição - e, talvez, da história do campeonato.

O México não vence a seleção argentina há 18 anos. Apesar disso, conseguiu segurar um primeiro tempo no 0 a 0 e complicou bastante a situação do time de Messi.

A vitória para a Argentina era essencial: uma derrota faria com que ela fosse praticamente eliminada da Copa ainda na fase de grupos - seria necessário uma vitória com alto saldo de gols na terceira rodada e torcer para os mexicanos perderem no jogo seguinte.

Leia também: Torcedora croata viraliza e se torna provável “musa da Copa”