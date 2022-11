Avó fica bêbada ao cuidar dos netos e deixa a filha completamente enfurecida

Uma mãe ficou completamente enfurecida ao descobrir que sua mãe e o companheiro ficaram completamente alcoolizados enquanto deveriam estar cuidando dos netos.

Segundo relato, feito no Mumsnet e compartilhado pelo The Mirror, a mãe conta que se surpreendeu ao chegar em casa e descobrir que suas “babás” decidiram aproveitar algumas garrafas de vinho.

“Saí ontem para um encontro com amigos, foi algo entre as 13h e 20h, então não cheguei tarde da noite em casa. Durante esse período minha mãe e seu parceiro cuidaram dos meus três filhos”.

“Me surpreendi ao chegar em casa e encontrar duas garrafas vazias de vinho na mesa. Era um vinho caseiro bem mais forte do que o normal”, conta a mulher.

Ela ficou furiosa

Conforme conta a mulher, sua irritação ficou ainda maior ao descobrir que a mãe e o companheiro também levaram seus filhos para um bar.

“Eles levaram as crianças até um bar e me disseram que era um local familiar com espaço de recreação para as crianças. Acontece que eles também beberam por lá, então foram pelo menos duas garrafas de vinho mais as bebidas consumidas no bar”, explica.

Com isso, a mulher afirma ter ficado completamente chocada com o comportamento “irresponsável” de sua mãe e questionou os demais usuários do fórum sobre estar certa em ficar chateada com a situação.

“É errado pensar que quando cuidamos dos filhos de outra pessoa o mínimo que podemos fazer é ficar sóbrio e cuidar das crianças?”, questiona a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela deve ser firme e colocar limites em sua mãe caso a deixe cuidando dos netos no futuro.

“Eu também não gostaria nada de encontrar uma situação como essa. Se ela quisesse beber socialmente uma ou duas taças de vinho, tudo bem, mas se ela quiser fazer isso enquanto cuida de três crianças, sinto muito pois vou atrás de outra pessoa”, comentou um usuário da plataforma.

“Eles beberam além do comum para uma única tarde, ainda mais quando tem 3 crianças sob seus cuidados”, finalizou outra pessoa.