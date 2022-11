Vestido de noiva causa desentendimento entre irmãs

Uma noiva está passando por alguns pequenos problemas envolvendo seu vestido de noiva e sua irmã. Após ver o vestido escolhido pela irmã mais nova, a mais velha decidiu exigir uma troca entre as peças.

Em um desabafo publicado pela irmã mais nova no Reddit, ela revela que as duas sempre tiveram um bom relacionamento, sendo extremamente próximas.

Por coincidência, as irmãs estão noivas e seus casamentos acontecerão em datas próximas, o que também as faz compartilhar a maior parte dos preparativos, e angústias, que envolvem a organização de uma celebração como essa.

No que diz respeito aos vestidos, as irmãs decidiram escolher os modelos de forma separada e em lojas diferentes para evitar discussões, comparações e até mesmo escolher o mesmo vestido, mas a tática não deu muito certo.

“Eu fui primeiro e escolhi meu vestido. Um modelo sereia sem mangas que fiquei apaixonada assim que experimentei. Não consigo me imaginar casando sem ele”, conta a mulher.

“Minha irmã foi a segunda a escolher o vestido, e decidimos revelar nossas escolhas uma para a outra depois que as compras foram feitas”.

A irmã mais velha ficou revoltada

Segundo relato da mulher, a reação de sua irmã ao ver o vestido escolhido por ela foi completamente diferente do esperado.

“Ela parecia tão brava! Depois soube que seu segundo vestido preferido era um muito parecido com o meu e, depois de me ver usando o vestido, ela quis o meu”, conta.

“Eu disse que não faria a troca pois já alterei o modelo conforme meu corpo e ele me veste perfeitamente. Fora que ela não está disposta a pagar pela diferença de valores entre as peças, ainda mais porque o meu vestido foi o dobro do preço do dela”.

Para os usuários do Reddit, a atitude da irmã da noiva mostra que aparentemente elas não são tão ligadas quanto dizem ser. “Ela quer trocar os vestidos? Nada disso! Se ela se arrepende tanto então que volte a loja e pegue o outro”.

“Provavelmente sua irmã está com ciúmes pois acha que você fica melhor no vestido do que ela. O que mais ela vai querer trocar? A aliança, casa, marido? Você deve manter sua decisão firme e impor alguns limites”, finalizou outra pessoa.