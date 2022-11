Torcedora croata viraliza e se torna provável “musa da Copa”

Uma torcedora da Croácia está viralizando nas redes sociais e ganhando fama entre os torcedores da Copa do Mundo, após aparecer no Estádio Al Bayt, na estreia de sua seleção contra o Marrocos, na última quarta-feira (23).

Ivana Knoll chamou a atenção pelo seu look com as cores e padrões da bandeira da Croácia. Ela apareceu no estádio usando um vestido bem justo, longo, quadriculado de vermelho e branco.

Não demorou para ela conquistar o coração dos internautas. Em pouco tempo, muitos começaram a nomearem Ivana como candidata à “musa da Copa”.

Embora não haja um torneio oficial, em cada campeonato alguma torcedora acaba se destacando e ganhando esse título da própria torcida.

Em 2014, por exemplo, a torcedora colombiana Sahara Giraldo ficou famosa aqui no Brasil, como lembrou o portal UOL. Em 2010 foi a vez da paraguaia Larissa Riquelme, na África do Sul, enquanto em 2018 quem se destacou foi a russa Izabel Goulart, em seu próprio país.

A candidata mais evidente desta edição é Ivana, que conta com quase 600 mil seguidores em sua conta oficial no Instagram. Confira algumas fotos:

Embora não haja restrições para a presença de mulheres nos estádios da Copa, as cidadãs catarenses precisam seguir algumas regras de vestimenta: abaya (vestido comprido de manga longa) e hijab (lenço) na cabeça, os dois geralmente na cor preta.

Por conta disso, é bem raro ver mulheres nas torcidas dos atuais jogos - e o destaque acaba ficando com as turistas que estão passando por lá.

